Bekijk hier één van de laatste projecten van Johny Voners: ‘De Laatste Dagen’ Lorenzo Veppi

18 maart 2020

21u07 0 Film Vlaanderen is een icoon verloren, toen dinsdagavond het nieuws binnenkwam dat Johny Voners is bezweken aan de gevolgen van kanker. De 74-jarige acteur staat in het geheugen gegrift als Xavier Waterslaeghers uit ‘F.C. De Kampioenen’, maar hij had nog heel wat andere projecten op zijn palmares staan.

Voners werkte in 2019 nog mee aan de kortfilm ‘De Laatste Dagen’, een project van Rutger Denaet en Elias Smekens. Niet wetende dat het één van zijn laatste projecten zou worden die hij afwerkte, engageerde de acteur zich volledig. “Ik stond ervan versteld dat hij ja heeft gezegd. Op de eerste lezing was hij zo enthousiast, hij had zo veel tips en voorstellen. Het is een ervaring die me altijd zal bijblijven”, vertelt Rutger. “Hij was een heel warme mens. Hij deed me denken aan mijn grootvader, dat wist hij ook.”

De kortfilm sturen ze nu opnieuw de wereld in, in overleg met Voners’ vrouw, die het een eerbetoon vindt. “Hij was zo blij met de kortfilm dat ik graag had gehad dat hij nogmaals in het daglicht wordt geplaatst, via een rol die veel mensen hem nog niet zien spelen hebben.”

Er verschijnen nog heel wat bekende gezichten in de kortfilm, onder anderen Camilia Blereau en Door Van Boeckel. Nog opvallender is Loes Van den Heuvel, jarenlang Voners’ trouwe tv-echtgenote Carmen, die ook een kleine rol speelt in de film.

‘De Laatste Dagen’

‘De Laatste Dagen’ is een 15 minuten durende kortfilm over hoe broos het leven is en hoe snel het allemaal kan afgelopen zijn. Net wanneer de gepensioneerde boswachter André denkt het leven opnieuw in handen te hebben, slaat het noodlot toe. Wat een aangename en rustgevende episode aan het eind van z’n leven had moeten worden, verandert snel in een ware hel.

Je kan de volledige film hieronder bekijken.

