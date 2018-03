Bekijk hier de trailer voor 'Harry Potter'-spin-off 'Fantastic Beasts: the Crimes of Grindelwald' SD

13 maart 2018

19u52

Harry Potter-fans overal ter wereld zaten na de eerste 'Fantastic Beasts'-film op het puntje van hun stoel om te zien hoe het verhaal verder zou gaan. Vandaag werd de trailer vrijgegeven van het vervolg en die is veelbelovend.

In de trailer van 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' zien we voor het eerst professor Albus Perkamentus opduiken, net als Leta Lestrange, de (over)grootmoeder van Bellatrix Lestrange. Ook een andere oude bekende uit Harry Potter duikt op: Nicolas Flamel, de maker van de Steen der Wijzen.

De film zal zich grotendeels afspelen in Parijs, al is er ook een kort bezoek aan Zweinstein. Vermoedelijk omwille van het feit dat Newt Scamander natuurlijk de auteur is van het schoolboek 'Fantastic Beasts and Where to Find Them'.

Aangezien Perkamentus nu ook verschijnt in de films, hopen heel wat fans dat de romance tussen hem en Grindelwald waar graag over gespeculeerd wordt, ook aan bod zal komen in de film. Dat is voorlopig echter heel onzeker.

'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald', opnieuw geschreven door JK Rowling, komt in de zalen op 16 november.