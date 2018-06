Bekijk hier de gloednieuwe trailer van 'The Lego Movie 2' DBJ

05 juni 2018

18u11 0

Vier jaar na het succesvolle eerste deel wordt nu het tweede deel van 'The Lego Movie' voorgesteld en dit zijn de eerste beelden. 'The Lego Movie 2: The Second Part' wordt volgend voorjaar in de zalen verwacht.