Bekijk hier de eerste trailer van 'Verborgen Verlangen' met Astrid Coppens TK

11u27 0 Menuet / Kinepolis Astrid Coppens in 'Verborgen Verlangen' Film Op 22 november is het zover: dan verschijnt de langspeelfilm 'Verborgen Verlangen' in de zalen, tevens de eerste prent waarin Astrid Coppens (voorheen Brian) een hoofdrol kreeg. En vandaag kan je al een voorsmaakje krijgen in de eerste trailer.

Naast Astrid vertolken onder meer Roel Vanderstukken, Mathias Sercu, Dominique Van Malder, Robrecht Vanden Thoren en Charlotte Timmers belangrijke rollen. Kim Hertogs, Hans Royaards, Janine Bischops, Joke Devynck, Hans Van Cauwenberghe en Tania Kloek vervolledigen de cast.

Waar de film precies over gaat? Alles draait rond de uitgeverij van de broers Vincent en Dennis Van Brakel, die in slechte papieren zit. Maar alles verandert wanneer ze twee nieuwe manuscripten in handen krijgen: ‘Verborgen Verlangen’, een literair meesterwerk van de mensenschuwe Herman Schotte én een prulwerkje van een zekere Louise, een zeer aantrekkelijke schoenenverkoopster. De twee broers overtuigen Louise en Herman om van rol te wisselen. Louise doet zich voor als de schrijfster van ‘Verborgen Verlangen’ en verkoopt het boek als geen ander. Herman krijgt eindelijk erkenning voor zijn werk en geniet van de recensies én de royalties. Want het boek wordt een echte bestseller en Louise ontpopt zich tot een ware mediaster. Maar wanneer Herman jaloers wordt op Louise’s stijgende roem, start de strijd om erkenning... Vincent en Dennis moeten alles uit de kast halen om de uitgeverij te redden van een nakend schandaal.