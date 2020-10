Bekijk hier de eerste trailer van ‘K3: Dans Van De Farao’ MVO

09 oktober 2020

07u00 0 Film Eind dit jaar trekken de meisjes naar het grote scherm in hun eerste film ‘Dans Van De Farao’. Hier kan je alvast de eerste beelden bekijken.

Hanne, Marthe en Klaasje gaan hun nieuwe album voorstellen in een Egyptisch museum. Ze brengen alles in orde voor hun optreden. Wanneer ze in het museum alle drie een wens doen bij een Egyptische Wenskat, komt die tot hun verbazing uit. Hanne kan de gedachten lezen van mensen en dieren, Marthe kan alles kopen wat ze voor zichzelf wil, en Klaasje kan blijven wensen wat ze maar wil. Maar de wensen van de Wenskat zijn vervloekt door farao Tritanchamon. De drie vervloekte wensen keren zich tegen K3 en zorgen voor een hoogoplopende ruzie tussen de meisjes. Net voor hun optreden besluiten ze te splitten. Ze willen elkaar nooit meer zien! Zorgt de Wensvloek voor het einde van K3 of overwint vriendschap alles?

‘Dans Van De Farao’ zal vanaf 16 december in de bioscoop te zien zijn.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)