Bekijk hier de eerste trailer van de Vlaamse jeugdfilm ‘Binti’ Redactie

17 januari 2019

13u47

Bron: De Morgen 0 Film Binti, een nieuwe Vlaamse jeugdfilm met onder meer Joke Devynck en Baloji, gaat op 31 maart in première. Vandaag werd de eerste trailer gelost.

Binti is een 12-jarig meisje dat droomt van een carrière als vlogger, naar het voorbeeld van haar idool Tatyana. Maar dan valt de politie binnen, omdat ze haar en haar vader het land willen uitzetten. Tijdens haar vlucht ontmoet ze Elias en de twee smeden al vloggend een plan. Als haar papa trouwt met zijn mama, kunnen ze misschien toch blijven.

Binti is de debuutfilm van Frederike Migom, die onder meer de videoclip van ‘Outfit van me Daddy’ van Zwangere Guy en de korte documentaire Valies vol dromen voor het Canvas-programma 4x7 regisseerde. Ze maakte eerder de korte documentaire Si-G en de kortfilms Malakim, Adam & Everything en Nkosi Coiffure.

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Bebel Tshiani (Binti), Mo Bakker (Elias), Joke Devynck (mama Elias), Baloji (papa Binti) en Tatyana Beloy. De originele muziek is geschreven door Le Motel, beatmaker van onder meer de Brusselse rapper Roméo Elvis.

Binti gaat op 31 maart in première in Kinepolis, Antwerpen. Op 3 april komt de film in de zalen. jeugdfilm.be