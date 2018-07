Bekijk hier de eerste beelden van 'Sinterklaas en de Wakkere Nachten' SD

13 juli 2018

10u39 0 Film Half april startten de opnames van de tweede Sinterklaasfilm van Sylvester en Ketnet: 'Sinterklaas en de Wakkere Nachten'. De film werd geregisseerd door Stijn Coninx naar een scenario van Hugo Matthysen. ' Sinterklaas en de Wakkere Nachten' komt pas in het najaar in de zalen, maar vandaag werd de teaser al gelost.

Wanneer Sinterklaas en Zwarte Piet 's nachts over de daken wandelen, worden ze opgeschrikt door vreemd nachtelijk lawaai: van belgerinkel tot knallende ballonnen en zelfs een drumstel. De hele stad ligt nacht na nacht wakker en de inwoners zijn boos op de Sint, omdat ze denken dat hij het kabaal veroorzaakt. Héél toevallig baat de gewiekste zakenvrouw Frutselia een winkeltje uit met speciale slaapmiddeltjes, dat sinds het nachtlawaai wel erg goed draait. Sinterklaas is heel triest dat de mensen boos zijn op hem. Er zit maar één ding op: de Sint moet zijn onschuld bewijzen.

De film kwam tot stand met de medewerking van kleppers zoals Jan Decleir, Pieter Embrechts, Frans Van der Aa, Lucas Van den Eynde, Els Dottermans, Warre Borgmans, Adriaan Van den Hoof, Jonas Van Geel, Evelien Bosmans en Karlijn Sileghem.

In 1993 moderniseerde de VRT het klassieke Sinterklaas-verhaal voor de reeks 'Dag Sinterklaas'. "We willen dat de kinderen, én hun mama’s en papa’s, Sinterklaas leren kennen zoals hij echt is: een goedheilig man met een klassieke waardigheid en een onuitputtelijke kinderliefde, maar ook een mens van vlees en bloed met vertederende kleinmenselijke trekjes. Een man ook met vele vrienden en een hele entourage van kleurrijke, grappige en gelaagde personages die jong en oud aanspreken en tradities verzoenen met de hedendaagse realiteit. Daar is deze film het product van", aldus de makers.

'Sinterklaas en de Wakkere Nachten' komt op 24 oktober in de bioscoop.