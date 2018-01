Bekijk hier de eerste beelden van Ruth Beeckmans in de jeugdfilm 'Moussa en Rosie' DBJ

Ruth Beeckmans Film Vanaf 28 maart kan je gaan kijken naar de nieuwe Vlaamse speelfilm 'Rosie & Moussa' van regisseur Dorothée van den Berghe. Ruth Beeckmans en Titus De Voogdt zijn te zien in deze verfilming van de bekroonde boeken van auteur Michael De Cock en illustratrice Judith Vanistendael.

We kennen Ruth Beeckmans vooral van komische rollen in onder meer 'Wat als?' en 'Safety First', maar dat ze ook een dramatische rol aankan bewijst ze hier voor het eerst in de verfilming van de boeken van auteur Michael De Cock en illustratrice Judith Vanistendael.

In de film verhuist Rosie met haar moeder naar de andere kant van Brussel. In het nieuwe appartementsgebouw leert ze Moussa kennen en gaan ze samen op avontuur. De hoofdpersonages worden vertolkt door nieuwkomers Savannah Vandendriessche (11 jaar) en Imad Borji (12 jaar). Imad, die (net zoals Moussa) uit Molenbeek komt, werd gekozen in een streetcasting, in samenwerking met verschillende Brusselse organisaties. Ruth Beeckmans speelt de mama van Rosie, Titus de Voogdt vertolkt de rol van Rosie’s vader. Damiaan De Schrijver (Meneer Tak), Katelijne Damen (Mevrouw Hemelrijk), Bert Haelvoet (oom Joris) en Mourade Zeguendi (oom Ibrahim) nemen andere belangrijke rollen voor hun rekening.

De film toont Molenbeek als een bruisende, avontuurlijke omgeving. Daarom is het een logische keuze dat voor de soundtrack beroep werd gedaan op de Brusselse muziekscène, die momenteel nationaal en internationaal hoge ogen gooit. Het kruim onder de Brusselse rap en dance artiesten leverde de originele score bij Rosie & Moussa, met bijdragen van o.a. Zwangere Guy, Le Motel en Témé Tan. De Brusselse rapper Zwangere Guy schreef en vertolkte de titelsong van de film, die ook te horen is in de trailer. De bijhorende videoclip wordt binnenkort gelanceerd.

Michael De Cock, auteur van de boeken over Rosie & Moussa, schreef zelf het scenario. Zijn boeken werden inmiddels vertaald in o.m. het Duits, Frans, Italiaans, Turks, Sloveens en Japans. Onlangs nog kreeg De Cock voor ‘Rosie & Moussa’ de Sabam Award voor jeugdliteratuur.