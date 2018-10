Bekijk de trailer van ‘Urbanus: De Vuilnisheld’, de eerste tekenfilm van de bekende stripfiguurtjes MVO

22 oktober 2018

09u58 6 Film Op 27 februari 2019 komt ‘Urbanus: de Vuilnisheld’ in de zalen. Het wordt een zotte animatiefilm voor jong en oud die zich afspeelt in het van de pot gerukte Urbanus-universum van Tollembeek.

De film speelt zich af in het dorpje Tollembeek, met de figuren uit de strips van Urbanus en Willy Linthout. Het wordt een mix van ondeugende humor en kwajongensstreken die jong en oud aanspreekt.

Cast

Voor de stemmen van de personages werd een mooie cast verzameld. De hoofdrol moest men niet ver gaan zoeken, Urbanus is uiteraard Urbanus. Ben Segers en Sven De Ridder worden zijn twee trouwe kompanen, respectievelijk de hond Nabuko Donosor en bromvlieg Amedee.

Frances Lefebure speelt Juf Pussy, Sien Eggers wordt moeder Eufrazie, Ron Cornet dan weer vader Cesar. Ludo Hellinx is Jef Patat, Pieter Embrechts en Dimitri Leue kruipen in de huid van wijkagenten René en Modest, Koen Van Impe wordt Meneer Pastoor en Tom Van Dyck speelt Dokter Schrikmerg.

Tuur Verelst, Thijs Antonneau en Wout Verstappen zijn de schoolvriendjes van Urbanus: Dikke Herman, Botswana en Pinnekeshaar. Mark Verstraete geeft hen les als Meester Kweepeer en Anke Helsen wordt Madam Pif.

Dit jaar vieren de stripfiguurtjes hun 35ste verjaardag. Sinds de publicatie van het eerste album ‘Het Fritkotmysterie’ eind 1983, bedachten Willy Linthout en Urbanus meer dan 175 absurde verhalen.

Het scenario van ‘Urbanus: de Vuilnisheld’ is geschreven door Urbanus en Jimmy Simons. De regie is in handen van Erik Verkerk en Joost Van den Bosch, Vincent Bal doet de stemmenregie en de muziek wordt gecomponeerd door Steve Willaert.

Het verhaal

De volwassenen van Tollembeek sluiten een lucratieve deal met een schimmige Rus (bankier Jef Patat, vermomd als Igor De Rus): Igor mag gevaarlijk afval komen storten in Tollembeek gedurende een jaar en de inwoners zullen hiervoor grof betaald worden. Urbanus ziet hierin dé kans om een joekel van een verlovingsring te kopen om te kunnen trouwen met Juf Pussy. Maar uiteraard loopt alles in het honderd en de kinderen komen in opstand tegen het plan van de volwassenen.

Voor meer straf filmnieuws, exclusieve interviews en wedstrijden kan je terecht op hln.be/film.