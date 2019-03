Beetje vertraging, maar ‘De Fabeltjeskrant’ keert in april terug als bioscoopfilm “Hallo, meneer de uil...” MVO

25 maart 2019

10u53 4 Film Vorig jaar werd het al eens aangekondigd, maar nu is het echt zover: op 3 april komt ‘De Fabeltjeskrant: De Grote Dierenbos-Spelen’ in de zalen. De film wordt een feest voor drie generaties: één van herkenning voor alle ouders en grootouders, en voor de kleintjes een vrolijke introductie van ‘De Fabeltjeskrant’.

Voor de Vlaamse versie werden een heleboel bekende stemmen opgetrommeld: Walter Baele wordt Meneer de Uil, Guga Baùl is Meneer de Raaf, Tine Embrechts is Juffrouw Ooievaar, Günther Lesage en Ben Segers worden het duo Ed en Willem Bever, Maaike Cafmeyer en Liesa Naert dan weer Martha en Myra Hamster, Bart Hollanders wordt Stoffel de Schildpad, Barbara Sarafian is Isadora de Paradijsvogel, Dieter Troubleyn wordt Bor de Wolf, Pepijn Caudron is de slinkse Lowieke de Vos, DJ Armin van Buuren wordt Wally de Windhond en er komen nog vele anderen aan bod.

Rubinstein Media, De Levita Productions en de Gentse animatiestudio Grid VFX hebben vier jaar gewerkt aan de digitalisering van de befaamde dieren.

Op 29 september 1968 kwam de eerste aflevering van “De Fabeltjeskrant” op televisie op de NTS (vandaag de NOS). In totaal werden tussen 1968 en 1992 liefst 1.640 afleveringen uitgezonden in meer dan veertig landen. De eerste fabels en personages waren geïnspireerd op de verhalen van Jean de La Fontaine, maar al snel ging het programma meer op het ‘echte’ leven lijken.