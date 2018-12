BBC introduceert ‘aaibare’ versie van traumatiserende film ‘Watership Down’, maar is dat wel een goed idee? MVO

Bron: VRT NWS 0 Film ‘Watership Down’ is zonder twijfel één van de meest besproken films aller tijden. De prent uit 1978 wordt vanaf dit jaar misschien vervangen door de remake van BBC, die de bloederige gebeurtenissen liever achterwege laat.

Het idee stuit op een zekere controverse, zo schrijft VRT NWS. Vele kijkers zagen namelijk een diepere betekenis over oorlog, geweld, religie en overleven in de originele film, die gebaseerd is op de gelijknamige roman van Richard Adams.

Voor wie het even in Keulen hoort donderen: ‘Watership Down’ vertelt het verhaal van een kolonie konijnen, die noodgedwongen moeten verhuizen. Samen vertrekken ze op een gevaarlijke reis, waarbij vele konijntjes op bloederige manieren het leven laten. De film wordt beschouwd als traumatiserend voor kinderen, dus BBC vond het aan de orde om een niét zo gruwelijke versie van de prent te maken.

De cast mag er alvast zijn. Zo zijn er stemmen van James McAvoy (‘X-Men: Days Of Future Past’), Ben Kingsley (‘Iron Man’), Gemma Arterton (‘Prince Of Persia’), Olivia Colman (‘Broadchurch’) en John Boyega (‘Star Wars: The Force Awakens’).

Voor de duidelijkheid, het leven wordt er voor de konijnen in de nieuwe film niet makkelijker op. De gruwel wordt alleen minder expliciet in beeld gebracht. Een goed idee of niet? De meningen zijn voorlopig nog erg verdeeld. Waar de ene criticus vindt dat kinderen niet geconfronteerd moeten worden met akelige beelden die ze nog niet goed begrijpen, vraagt de ander zich af of we niet te sentimenteel geworden zijn. Het blijft immers een verhaal over verlies en overleven, niet over schattige knuffeldiertjes.

De nieuwe ‘Watership Down’ is op 22 en 23 december te bekijken op BBC One.

De trailer van het origineel: