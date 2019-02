Basketballer LeBron James zorgde ervoor dat Octavia Spencer gelijk loon kreeg SD

01 februari 2019

15u37

Bron: IndieWire 0 Film In een panelgesprek op het Sundance Film Festival vertelde actrice Octavia Spencer hoe enkel een tussenkomst van basketballer LeBron James ervoor zorgde dat ze voor de serie ‘Madam C.J.’ hetzelfde loon kreeg als haar mannelijke tegenspeler.

Gelijk loon voor mannen en vrouwen is al jarenlang een hot topic, ook in Hollywood. Tijdens de onderhandeling over het loon voor Octavia Spencer haar nieuwste Netflix-serie, ‘Madam C.J.’, zag het er echter naar uit dat de actrice aan het kortste eind zou trekken en een lager salaris zou krijgen dan haar mannelijke tegenspeler. Basketballer LeBron James, die producent is van de serie, kon dat niet laten gebeuren. “Ik moet zeggen, toen ik aan het onderhandelen was over mijn deal voor ‘Madam C.J.’, moest LeBron James tussenbeide komen”, vertelde Spencer tijdens een panelgesprek op het Sundance Film Festival. “We hebben onze mannelijke collega’s echt nodig om samen met ons te vechten.”

Spencer is een uitgesproken advocate voor gelijke rechten tussen man en vrouw. “Ik denk dat het mijn doel is om ervoor te zorgen dat alle gekleurde vrouw gelijk loon krijgen, en dat alle vrouwen gelijk loon krijgen”, vertelde ze verder. “De enige manier waarop we dat kunnen doen is door dit soort gesprekken te hebben, door over cijfers te praten met je mede-acteurs.”