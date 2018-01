Barbie-film met Anne Hathaway met twee jaar uitgesteld DBJ

24 januari 2018

14u12

De Barbie-film waarin Anne Hathaway de Mattel-pop moet gaan spelen, komt twee jaar later uit dan op de planning stond.

Aanvankelijk zou de film verschijnen op 8 augustus 2018, maar nu wordt de film was verwacht op 8 mei 2020. Een reden voor de verschuiving geeft filmmaatschappij 'Sony' niet, zo meldt The Hollywood Reporter.

Het verhaal in de film gaat over een Barbie die langzaam ontdekt dat ze niet in de perfecte Barbie-wereld past en op zoek gaat naar een ander leven. Ze komt er achter dat uniek zijn belangrijk is.

De Australische regisseur Alethea Jones zou de film mogelijk gaan maken. De regisseur is niet echt een grote naam, maar haar werk wordt wel gewaardeerd door kenners.