Barbara Sarafian geniet van hernieuwde rust na turbulente periode: "We moeten allemaal kunnen incasseren, ook als het niet loopt zoals je wilt"

12 december 2019

06u00

Film Barbara Sarafian (51) zit goed in haar vel en dat straalt ze ook uit in de nieuwe bioscoopfilm 'All of Us', waarin ze een therapeute speelt die terminale kankerpatiënten begeleidt. "Tien jaar geleden heb ik zelf mijn moeder aan kanker verloren", zegt de actrice. "We hebben op een mooie manier afscheid kunnen nemen van elkaar, maar ik mis mama nog elke dag."

Het afgelopen jaar is heftig geweest voor Barbara, met een huwelijksbreuk en forse verwijten van haar ex. Daarover wil de actrice en jurylid van ‘De Slimste Mens’ het liever niet hebben, maar Vlaanderen mag wel weten dat het meer dan goed met haar gaat.

Barbara straalt sereniteit uit wanneer we haar spreken. Helemaal passend bij de sfeer van de film ‘All of Us’. “Het is een zwaarwichtig thema”, zegt Barbara, “maar de balans en de humor in de film geven zuurstof. Willem (Wallyn, de regisseur, nvdr) heeft geprobeerd het leven te tonen zoals het is, ook wanneer je weet dat het einde nadert.”

