BAFTA’s vernieuwen: 120 aanpassingen en meer focus op diversiteit SDE

25 september 2020

09u17

Bron: Metro UK 0 Film De British Academy Film Awards (BAFTA) zullen er dit jaar een stuk anders uitzien. Na kritiek dat de awardshow niet divers genoeg was, voert de organisatie nu verschillende wijzigingen door.

De Britse awardshow lag de afgelopen jaren onder vuur wegens een gebrek aan diversiteit. Zo waren er vorig jaar geen acteurs van kleur genomineerd in de vier belangrijkste categorieën, en maakten ook geen vrouwelijke regisseurs kans op een beeldje. Daarom heeft de organisatie maar liefst 120 veranderingen aangekondigd. Zo zullen er 1.000 mensen extra lid mogen worden van de academie (en dus mee mogen stemmen), zij komen voornamelijk uit groepen die nu weinig vertegenwoordigd zijn. Ook wordt de hoeveelheid mogelijke nominaties per categorie uitgebreid. In de categorieën ‘beste regisseur’, ‘beste acteur’ en ‘beste actrice’ zullen er nu telkens zes mensen genomineerd worden, in plaats van vijf. En wat betreft de categorie ‘Beste Britse film’ werd er gekozen voor tien nominaties, in plaats van zes.

“Het was echt een les in nederigheid”, zegt Krish Majumdar, voorzitter van BAFTA. “Het was ongelofelijk louterend en bij moment erg moeilijk om die harde waarheden over BAFTA te horen. Over het proces, maar ook over de industrie.” Hij vervolgt: “We begonnen met de filmawards te bekijken, maar beseften heel snel dat alles met elkaar verbonden is. Als we een award geven aan iemand, dan geven we waarde aan die vertolking, film of inhoud. Dus als we mensen uit bepaalde delen van de maatschappij negeren - of dat nu mensen van kleur zijn, vrouwen of mensen met een beperking - dan betekent dat dat we hen niet waarderen. We beseften dan ook dat we fundamentele veranderingen moesten maken om die barrières weg te nemen."

De BAFTA’s worden op 11 april 2021 uitgereikt.