Avengers-regisseurs willen verwachtingen laag houden: “‘Endgame’ zal niét beter zijn dan ‘Infinity War’” MVO

27 december 2018

16u29

Bron: Metro 0 Film Anthony en Joe Russo, de regisseurs van de Avengers-films, proberen de verwachtingen voor de laatste film in de reeks laag te houden. Zo laten ze nu al weten dat ‘Endgame’ niet per definitie beter dan ‘Infinity War’ genoemd kan worden.

Het is dan ook een moeilijke prent om op te volgen. In ‘Infinity War’ verdween zowaar de helft van de cast, en dat is geen evidente move voor de regie.

“We hebben geen idee of we ‘Infinity War’ kunnen overtreffen met deze laatste film in de reeks”, klinkt het. “De toon zal heel anders zijn dan in zijn voorgangers. We proberen gewoon het best mogelijke verhaal te vertellen met de personages die we overhebben. Dit wordt de conclusie van meer dan 10 jaar aan verhalen, dus daarmee alleen al moeten we toch wat dramatische kracht kunnen creëren.”

De film klokt voorlopig af op 3 volledige uren speeltijd. “Maar we gaan nog niets vrijgeven over het verhaal”, menen ze. “Het laatste wat we willen is dat er details of spoilers zouden uitlekken.”

‘Avengers: Endgame’ zal vanaf april 2019 in de Vlaamse bioscopen te zien zijn.