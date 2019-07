Austin Butler vertolkt Elvis Presley SD

15 juli 2019

20u43

Bron: Variety 0 Film Niet Harry Styles (25), maar wel de vrij onbekende Austin Butler (27) gaat Elvis Presley vertolken in een nieuwe biopic van regisseur Baz Luhrmann (56). Dat meldt Variety.

“Ik wist dat ik deze film niet zou kunnen maken als de casting niet absoluut perfect zou zijn”, liet regisseur Baz Luhrmann weten in een mededeling. “We zochten dan ook uitgebreid voor een acteur met het vermogen om de bijzondere natuurlijke beweging en de vocale kwaliteiten van deze weergaloze ster op te roepen, maar ook de innerlijke kwetsbaarheid van de artiest. Het was een eer om tijdens het castingproces zo'n talentvolle groep te ontmoeten.” Austin Butler, die uiteindelijk met de rol ging lopen, stond blijkbaar al langer op het lijstje van Luhrmann. “Ik had al van Austin Butler gehoord dankzij zijn opvallende rol tegenover Denzel Washington in ‘The Iceman Cometh’ op Broadway. Door middel van uitgebreide screentesten en workshops, wist ik met zekerheid dat ik iemand gevonden had die de ziel van een van de meest iconische muzikale figuren ter wereld kon belichamen.”

Luhrmann, wiens laatste film ‘The Great Gatsby’ met Leonardo DiCaprio was, schreef het scenario van de biopic samen met Craig Pearce. Tom Hanks doet ook mee, en speelt Presley’s manager, kolonel Tom Parker. De opnames zouden ergens in 2020 beginnen.