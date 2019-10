Arnold Schwarzenegger (72) is nog lang niet moe: “Ouder worden is voor mij nog erger dan voor andere mannen" Kristien Gijbels

23 oktober 2019

00u00 1 Film Op zijn 72ste maakt Arnold Schwarzenegger nog maar eens een comeback in 'Dark Fate', de zesde 'Terminator'-film. Toch wil zijn pensioengerechtigde leeftijd niet zeggen dat hij plannen heeft om het wat rustiger aan te doen. "Ik ga nog elke dag met mijn fietske naar de fitness."

Anderhalf jaar geleden lag Arnold Schwarzenegger op de operatietafel om een hartklep te laten vervangen, maar van zijn gezondheidsproblemen is helemaal niks meer te merken wanneer we de kolos van 120 kilo voor ons hebben staan. De acteur is in topconditie, en daar is zijn vol gestempelde lidkaart van de fameuze Gold's Gym het beste bewijs van. Terwijl wij nog aan het wakker worden zijn, heeft Schwarzenegger er al een trainingssessie van meer dan twee uur opzitten. "Dat moet ook wel, want op mijn leeftijd moet je extra hard werken om in vorm te blijven." Schwarzenegger geeft zonder aarzelen toe dat hij moeite heeft met ouder worden. "Misschien is het nog erger voor mij dan voor andere mannen. Als ik vroeger in de spiegel keek, zag ik Mister Universe. Een beer van een vent die 250 kilo kon drukken. Nu zie ik een lichaam dat nooit meer die hoogtepunten kan bereiken. Gewoon omdat het 72 jaar oud is, en daardoor minder testosteron en dus ook minder spiermassa aanmaakt. Ik heb keihard moeten trainen voor 'Dark Fate', want ik ben echt geen 37 meer zoals bij de eerste 'Terminator'. En sinds mijn hartoperatie moet ik opletten dat ik niet té veel doe."

't Was van moeten

Toch traint hij naar eigen zeggen nog steeds dagelijks. "Ik kan daar zo van genieten om 's morgens met mijn fietske naar de fitness te gaan en me daar helemaal uit te leven. Ik was tijdens de opnames van 'Dark Fate' zelfs éxtra gemotiveerd omdat de regisseur zoveel stunts en actiescènes voor mij in petto had. Onder druk presteer ik trouwens veel beter, dus in vorm geraken was van moeten. (lacht)" Vooral de gevechtsscènes waren moeilijk, aldus de filmster. "Daar moet je veel geduld en wilskracht voor hebben. Er komt ook zoveel volk bij kijken: van de stuntmannen en de regisseur tot de gasten die de visuele effecten in elkaar steken. Zo verloopt de ene scène al wat gesmeerder dan de andere, en soms moet je een paar dagen later terugkomen om alles opnieuw te doen. Toch zal je mij niet snel horen klagen. Ik zorg gewoon dat ik elke dag met dezelfde discipline op de set sta, en de rest volgt uiteindelijk vanzelf wel."

Het is intussen meer dan 35 jaar geleden dat Schwarzenegger voor het eerst in de huid kroop van de moordende machine. In de eerste 'Terminator'-film was hij zelfs eventjes naakt te zien. "Dat was de favoriete scène van mijn tegenspeelster Linda", grijnst hij. Ook Linda Hamilton (63) herneemt na al die jaren de rol van Sarah Connor. "Ik vond het geweldig om haar na al die tijd opnieuw op de set te zien. Ze gaat altijd tot het uiterste voor een rol. Zo lieten haar trainers haar urenlang op het strand rondrennen met zandzakken van 20 kilo op haar rug. Niets was te veel gevraagd: zelfs niet de zware wapentraining en de lange wandelingen in de bloedhete zon. Linda is één van de stoerste vrouwen die ik ken."

Klaar voor kleinkinderen

Hoewel zijn echtgenote Maria Shriver (63) in 2011 de echtscheiding aanvroeg toen uitkwam dat hij een buitenechtelijke zoon had met de poetsvrouw, is Arnold Schwarzenegger een familieman in hart en nieren. Dat zijn huwelijk na 25 jaar op de klippen liep door zijn schuld, noemt hij de grootste fout van zijn leven. Inmiddels is hij al een tijdje samen met Heather Milligan, een 43-jarige fysiotherapeute. "Maar ook op dat vlak ben ik ouder en wijzer geworden", zegt hij. "Nu kijk ik er vooral naar uit om opa te worden. Katherine, mijn oudste dochter, is dit jaar getrouwd (met acteur Chris Pratt, red.) en ik denk dat ze niet lang zal wachten om een gezin te stichten. Van mijn andere kinderen weet ik het zo niet. We zien wel, maar ik denk dat elke vader vanaf een bepaald moment graag opa wil worden. En ik ben er echt klaar voor."

Op een Golden Globe in het begin van zijn carrière na heeft hij geen enkele belangrijke prijs gewonnen als acteur, maar steenrijk werd hij wél. De blockbuster 'Twins' uit 1988 met Danny DeVito, waarin hij in ruil voor een stevig percentage van de winst meespeelde, legde de basis van zijn fortuin, dat geschat wordt op meer dan 360 miljoen euro. "Mijn fortuin, mijn carrière in de showbizz, mijn succes als politicus: alles wat ik bereikt heb in het leven, heb ik te danken aan Amerika", zegt de Oostenrijker, die in 1968 illegaal in zijn nieuwe vaderland arriveerde. "Daarom vind ik het zo dom wat Trump tegenwoordig allemaal zegt. Hij wil zelfs mensen 'terugsturen' die in Amerika geboren zijn. Die vent heeft nog steeds niet door dat hij geen louche New Yorkse immomakelaar meer is, maar president van de Verenigde Staten."

De laatste?

Steenrijk, pensioengerechtigd en niks meer te bewijzen, en toch blijft 'Arnie' maar terugkeren naar de rol die hem beroemd maakte. Of het na 35 jaar en zes films niet stilaan tijd is om Terminator met pensioen te laten gaan? "Het zou best kunnen dat dit mijn laatste 'Terminator' is, maar ik wil voorlopig niets uitsluiten. Ze proberen me zowat in elke film van kant te maken, maar op de één of andere manier vinden de makers telkens een interessante verhaallijn om me toch terug op het scherm te krijgen. Ach, je weet zelf ook wel hoe dit wereldje in elkaar zit: wanneer de kijker blij is met het resultaat én de film genoeg geld opbrengt, dan zal er vast wel weer een vervolg komen. (lacht)"

'Terminator: Dark Fate' is vanaf vandaag te zien in de bioscoop.