Apple TV+ wint biedingsoorlog om nieuwe film met DeNiro en DiCaprio TDS

28 mei 2020

17u38

Bron: ANP 0 Film Apple TV+ heeft de volgende film van Martin Scorsese aangekocht. Volgens Deadline won het streamingplatform daarmee een biedingsoorlog waaraan verschillende filmstudio’s en andere on demand-kanalen meededen.

Robert De Niro en Leonardo DiCaprio spelen de hoofdrollen in ‘Killers Of The Flower Moon’, een boekverfilming die de eerste Western van Scorseses hand wordt. De film krijgt ook een release in de bioscopen, die verzorgd wordt door studio Paramount.

Paramount zou de film in eerste instantie op eigen kracht uitbrengen, maar volgens bronnen van Deadline zijn de productiekosten inmiddels opgelopen tot 180 à 200 miljoen dollar (zo’n 163 à 181 miljoen euro), waardoor de studio op zoek ging naar een partner en geldschieter.



Apple TV+ ging afgelopen november van start. Bij de lancering bestond het aanbod grotendeels uit series, waaronder vlaggenschip ‘The Morning Show’. De streamingservice lijkt zich nu ook meer op films te gaan richten. Onlangs kocht Apple ook de rechten van Tom Hanks’ ‘Greyhound’. Die film, ook geschreven door Hanks, zou eigenlijk in juni uitkomen, maar nadat die première was uitgesteld vanwege het coronavirus, gingen de makers in zee met Apple TV+ voor een digitale release.

