Apple schrapt première film ‘The Banker’ SDE

21 november 2019

09u10

Bron: ANP 0 Film De wereldpremière van ‘The Banker’ die donderdag zou plaatsvinden in Los Angeles, is op het laatste moment geannuleerd. Volgens Deadline zou Apple TV+ de film uit de bioscoop houden nu familieleden van de bankiers uit het waargebeurde verhaal bezwaar maken.

Waar de klacht precies over gaat, is niet duidelijk. Apple, dat de film in januari uitbrengt op het eigen streamingplatform, zegt in een verklaring: "We hebben ‘The Banker’ eerder dit jaar gekocht omdat we geraakt werden door het vermakelijke en leerzame verhaal over sociale verandering en financieel onderwijs. Afgelopen week werden wij op de hoogte gebracht van zorgen rond de film. We hebben samen met de filmmakers besloten om onszelf tijd te gunnen deze zaken te onderzoeken”.

‘The Banker’ gaat over Bernard Garrett (Anthony Mackie) en Joe Morris (Samuel L. Jackson). De twee zakenmannen kochten in tijden van segregatie banken en onroerend goed in witte buurten, om vervolgens leningen te verstrekken aan leden van de zwarte gemeenschap die daar bij anderen niet voor in aanmerking kwamen. De première van ‘The Banker’ zou plaatsvinden tijdens de slotavond van AFI Fest, een filmfestival in Los Angeles. Het gat in de programmering wordt nu opgevuld door ‘Marriage Story’, van Apple's streamingconcurrent Netflix.