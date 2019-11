Apple schrapt première film ‘The Banker’ na beschuldigingen seksueel misbruik SDE

21 november 2019

09u10

Bron: ANP 1 Film De wereldpremière van ‘The Banker’ die donderdag zou plaatsvinden in Los Angeles, is op het laatste moment geannuleerd. Volgens Deadline zou Apple TV+ de film uit de bioscoop houden nu familieleden van de bankiers uit het waargebeurde verhaal bezwaar maken. Ze beschuldigen Bernard Garrett Jr., de zoon van een van de bankiers, van seksueel misbruik.

Initieel was niet duidelijk waar de klacht precies over ging. Apple, dat de film in januari uitbrengt op het eigen streamingplatform, legde alleen volgende verklaring af: "We hebben ‘The Banker’ eerder dit jaar gekocht omdat we geraakt werden door het vermakelijke en leerzame verhaal over sociale verandering en financieel onderwijs. Afgelopen week werden wij op de hoogte gebracht van zorgen rond de film. We hebben samen met de filmmakers besloten om onszelf tijd te gunnen deze zaken te onderzoeken”.

Nu wordt duidelijk dat de zaak verband houdt met Bernard Garrett Jr., de zoon van de man over wie de film gaat. Nog even recapituleren: ‘The Banker’ gaat over Bernard Garrett (Anthony Mackie) en Joe Morris (Samuel L. Jackson). De twee zakenmannen kochten in tijden van segregatie banken en onroerend goed in witte buurten, om vervolgens leningen te verstrekken aan leden van de zwarte gemeenschap die daar bij anderen niet voor in aanmerking kwamen. Garrett Jr., zoon van, wordt nu door zijn halfzussen Cynthia en Sheila Garrett beschuldigd van seksueel misbruik.

Tijdlijn

Initieel was Garrett Jr. prominent aanwezig tijdens de promotournee van de film. Hij werd vernoemd als een van de producenten van ‘The Banker’, stond mee op het podium tijdens verschillende evenement, en zijn naam stond mee op het promomateriaal. Maar sinds 5 november is hij nergens meer te bespeuren. Zijn twee halfzussen, Cynthia en Sheila, hebben namelijk aan Apple laten weten dat ze gedurende een paar jaar seksueel misbruikt zijn door hem, toen hij nog thuis woonde. Opvallend: in de film zijn de meisjes en hun moeder niet te bespeuren, in tegenstelling tot Bernard Garrett Sr. eerste vrouw. Nochtans waren zij al gescheiden toen de gebeurtenissen in de film plaatsvonden. Het lijkt er volgens de vrouwen op dat de tijdlijn bewust werd aangepast zodat er geen vervelende vragen over het misbruik gesteld zouden worden. Cynthia vindt het dan ook verschrikkelijk dat de tijdlijn werd aangepast: “Dit hele project is vergiftigd", schrijft ze in een open brief. “Het is de vrucht van leugens, misdaad en misleiding.”

Volgens de twee vrouwen begon het misbruik in de vroege jaren 1970 zonder dat hun vader daarvan op de hoogte was. Meer dan tien jaar lang hielden Cynthia en Sheila het een geheim, ook voor elkaar, tot hun ouders uit elkaar gingen. Pas in 1980 besefte Cynthia dat ook haar zus misbruikt was. Ze vertelden het aan hun moeder, die hen meteen geloofde. Ook hun vader werd op de hoogte gebracht, zegt Sheila. “Hij veegde het onder het tapijt. En toen ik trouwde, vertelde ik mijn vader dat ik niet wilde dat Bernard Jr. kwam, dus toen kwam ook mijn vader niet naar mijn huwelijk", klinkt het.

Niet op de hoogte

De advocaat van Cynthia heeft Apple gevraagd om de film niet te vertonen. Het bedrijf wilde niet ingaan op de specifieke details van haar beweringen. Ook Garrett Jr. was niet bereikbaar voor commentaar. Naar verluidt zouden zowel Apple als de regisseur, George Nolfi, tot een week geleden niet op de hoogte zijn geweest van de beschuldigingen aan zijn adres. Een advocaat liet wel weten dat Garrett Jr. zijn rol als producent bewust opzegde om de aandacht niet af te leiden van het verhaal over zijn vader.

De première van ‘The Banker’, die het paradepaardje van Apple TV+ zou worden en zelfs al genoemd werd voor de Oscars, zou plaatsvinden tijdens de slotavond van AFI Fest, een filmfestival in Los Angeles. Het gat in de programmering wordt nu opgevuld door ‘Marriage Story’, van Apple’s streamingconcurrent Netflix.