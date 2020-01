Apple brengt veelbesproken film ‘The Banker’ tóch uit LV

17 januari 2020

16u33

Bron: ANP 0 Film Nadat de première van ‘The Banker’ vorig jaar werd uitgesteld vanwege bezwaar vanuit de familie van de bankiers waarop de film werd gebaseerd, komt die er nu alsnog. Het drama van Apple TV+ draait vanaf 6 maart in de bioscopen en verschijnt op 20 maart op de streamingdienst.

In november zeiden twee dochters van Bernard Garrett, een van de bankiers uit ‘The Banker’, dat ze als kind door hun halfbroer zijn mishandeld. Apple annuleerde meteen de wereldpremière en schrapte de naam van Bernard Garrett jr., die de beschuldigingen ontkent, uit het project. Na onderzoek en vanwege het belang om het verhaal te vertellen, komt de film toch uit.

Apple vindt het belangrijk dat het waargebeurde verhaal van de afro-Amerikaanse bankiers wordt verteld. "We zijn Apple TV+ begonnen als thuis voor verhalen die ertoe doen", laat een woordvoerder weten in een verklaring. Ook werden de misbruikbeschuldigingen nader onderzocht. "We wilden de tijd nemen om de situatie te begrijpen en nadat we die hebben bekeken, naast het onderzoek van de filmmakers, hebben we besloten deze belangrijke en verhelderende film aan het publiek te laten zien.”



Segregatie

Daarnaast benadrukt Apple dat Garrett jr. niet meer betrokken is bij ‘The Banker’. "Bernard Garrett jr. zal op geen enkele wijze verdienen aan de film en hij is zijn titel als medeproducent kwijt.”

‘The Banker’ gaat over Garrett (Anthony Mackie) en Morris (Samuel L. Jackson) die in tijden van segregatie banken en onroerend goed kochten in witte buurten, om vervolgens leningen te verstrekken aan leden van de zwarte gemeenschap die daar elders niet voor in aanmerking kwamen.