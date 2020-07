Apple betaalt 120 miljoen dollar voor nieuwe film van Will Smith LOV

02 juli 2020

09u20

Bron: ANP 6 Film Apple heeft de strijd gewonnen om de nieuwe slavernijfilm ‘Emancipation’ van acteur Will Smith (51) en regisseur Antoine Fuqua. De technologiegigant telde 120 miljoen dollar (106 miljoen euro) neer voor de rechten van de film, die nog gemaakt moet worden.

Nog nooit eerder in de geschiedenis werd zo’n hoog bedrag betaald voor een film die nog niet klaar is. Apple was onder meer Warner Bros, die ook bood op het project, te slim af. De prent zal gemaakt worden voor AppleTV+, het streamingplatform dat in 2019 werd gelanceerd, maar zal ook in de bioscoop verschijnen. Apple timmert volop aan een sterke line-up van eigen producties en heeft daar veel geld voor over.

De deal werd gesloten op het virtuele festival van Cannes, dat momenteel plaatsvindt. Het echte festival van Cannes kon half mei niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Het is nog niet duidelijk wanneer ‘Emancipation’ te zien zal zijn.



De film zal gaan over Peter, een zwarte man in Louisiana (gespeeld door Smith) die halverwege de negentiende eeuw wist te ontsnappen aan zijn leven als slaaf. Daarna sloot hij zich aan als soldaat bij het leger van de noordelijke staten die vochten tegen het zuiden. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, waarbij een foto van de rug van het hoofdpersonage wereldberoemd is.