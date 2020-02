Anthonie Mackie bevestigt: "Ik ben de nieuwe Captain America” SDE

29 februari 2020

14u58

Bron: JustJared 1 Film Al zes jaar lang speelt Anthony Mackie (41) het personage Sam Wilson/Falcon in het Marvel Universum. Binnenkort komt daar nog een bijzondere rol bij, want Mackie wordt ook de nieuwe Captain America. Dat vertelt hij in een interview met JustJared. Hij neemt de rol over van Chris Evans (38).

In de laatste Avengers-film, ‘Avengers: Endgame’ is te zien hoe Captain America (gespeeld door Chris Evans) zijn iconische schild afgeeft aan Falcon, die gespeeld wordt door Anthony Mackie. De laatste acteur heeft nu ook officieel bevestigd dat zijn personage daarmee de nieuwe Captain America zal worden. “Het idee dat een zwarte man Captain America wordt, is een zware opdracht geweest", zegt hij. “Maar vandaag de dag staan we volgens mij in Amerika open voor het idee dat mijn gezicht iedereen zal vertegenwoordigen, als land. En ook mijn ras vertegenwoordigt ons als land, omdat we echt een smeltkroes zijn. Een Amerikaan heeft dus niet één kenmerkende look, uitstraling of uiterlijk. We zijn allemaal Amerikanen.”

(Lees verder onder de foto.)

Mackie kijkt dus erg uit naar de nieuwe rol van zijn personage Wilson. “Nu ik Captain America ben, wil ik dat mijn Captain iedereen vertegenwoordigt en niet alleen een specifieke groep mensen.” De acteur zal het kenmerkende schild voor het eerst gebruiken in de nieuwe Disney+-serie ‘Falcon and the Winter Soldier’. “Je zult Sam Wilson echt leren kennen", zegt hij daarover. “Net als Bucky Barnes (gespeeld door Sebastian Stan, red.). Je leert hen kennen als individuen en mensen, en je ontdekt wat hun gedachten en gevoelens zijn. Ik vind het fijn dat mensen ook dat deel van Sam kunnen zien, want in ‘Avengers’ en ‘Captain America’ kwam hij steeds maar kort langs, wanneer Steve hem nodig had. Nu zie je echt alle details van zijn leven thuis. Deze shows zijn dus erg verschillend van de films. Het zijn kunstwerkjes. Ze gaan niet zozeer in op de herkomst van de personages, maar ze vertellen meer een dag in hun leven.”