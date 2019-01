Anne Hathaway wordt gruwelijke heks in reboot van Roald Dahl-film ‘De Heksen’ MVO

18 januari 2019

17u25

Bron: Metro UK 0 Film Anne Hathaway (36) speelt de hoofdrol in de reboot van Roald Dahls ‘The Witches’, gebaseerd op het gelijknamige boek dat in België werd uitgebracht onder de titel ‘De Heksen’.

De geniepige wezens die kinderen in muizen proberen te veranderen zijn terug! Dit keer met Anne Hathaway aan het roer als de Grand High Witch in de remake van regisseur Robert Zemeckis. Een rol die beroemd werd gemaakt door actrice Anjelica Huston in 1990. Zemeckis wil dat de nieuwe versie dichter aanleunt bij het boek, dat werd geschreven in 1973.

Het verhaal gaat over een jongetje, Luke, dat op een tripje naar de zee met zijn grootmoeder plots een groep heksen tegen het lijf loopt. Zij proberen kinderen in muizen te veranderen door snoepjes en chocolade te vergiftigen. Gezien de volwassenen hem niet geloven, is het aan Luke om de wereld zoals hij ze kent te redden.

Reboots en remakes zijn hot in 2019, denk maar aan de vele Disneyfilms waaronder ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ en ‘The Lion King’. Bovendien is er ook een nieuwe ‘Ghostbusters’ én een ‘Final Destination’-film onderweg.