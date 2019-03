Anne Hathaway speelt slachtoffer van huiselijk geweld in ‘Serenity’: “Ik heb het zelf ook al meegemaakt” Redactie

27 maart 2019

15u30

Bron: TV Familie 0 Film In de thriller ‘Serenity’, vanaf vandaag in de bioscoop, speelt Anne Hathaway (36) één van haar heftigste rollen ooit. Haar personage Karen heeft na de scheiding van Baker (Matthew McConaughey) een nieuwe, maar uiterst gewelddadige echtgenoot. Dus vraagt ze haar ex, die kapitein is van een vissersboot op de Caraïben, om haar nieuwe man te vermoorden.

“Een heftig verhaal, ja”, aldus Anne, die wereldberoemd werd dankzij het veel luchtigere ‘The Devil Wears Prada’. “Maar weet je, ik begrijp dat vrouwen soms zo radeloos zijn dat ze met dergelijke plannen in hun hoofd zitten. Zelf slachtoffer zijn van geweld is één ding, maar als de gruwel ook de kinderen treft... Moeders doen alles om hun kroost te beschermen, zelfs tegen de vader...”

Crapuleuze gasten

Vandaag is Anne erg gelukkig in de liefde, dankzij haar man Adam Schulman. “Hij is een schatje”, zegt ze. “Hij zou mij of onze zoon Jonathan nooit op zo’n manier aanraken, dat zit gewoon niet in zijn karakter. En mocht hij ooit slaan, dan weet hij dat onze relatie meteen voorbij is.”

Anne weet goed waarover ze praat, want ze was ooit zelf slachtoffer van partnergeweld. “Voor ik m’n witte prins tegen het lijf liep, hebben een paar crapuleuze gasten mijn pad gekruist”, bekent ze. “Mannen die me erg pijn hebben gedaan, zowel mentaal als fysiek. Ja, ik heb wel eens een duw of zelfs slaag gekregen toen ik nog jong en erg onzeker was. Soms was ik zo verliefd dat ik m’n vriendjes hun wangedrag vergaf. Vandaag zou ik nooit toelaten wat mannen me toen hebben aangedaan.”

Ultieme bescherming

Dat Anne veel sterker in haar schoenen staat dan vroeger, heeft ook veel te maken met de komst van haar zoontje Jonathan (3). “Eens ze mama wordt, verandert een vrouw in een soort tijgerin, extreem beschermend”, zegt Anne, die daar wel héél ver in gaat. “Het klopt dat ik gestopt ben met drinken, en ik ben van plan om dat nog 18 jaar vol te houden. Enfin, tot de dag dat ik vermoed dat hij bij mij zal wonen. De dag dat Jonathan naar de universiteit vertrekt, zal ik mijn eerste glaasje witte wijn in jaren drinken.”

Anne is nu geheelonthouder om twee redenen. “Ik wil geen hypocriete mama of een slecht voorbeeld voor Jonathan zijn”, klinkt het. "Je kan je kind toch niet zeggen dat alcohol ongezond en slecht is als je zelf om de haverklap drinkt. En ik moet ook toegeven dat ik geen leuk mens ben als ik gedronken heb. Ik word prikkelbaarder en ben soms uit op ruzie. Alcohol heeft niet zo’n leuk effect op mij. Ik wil niet dat m’n kind me zo ziet en bescherm Jonathan dus ook tegen mezelf.”