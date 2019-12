Anna Paquin verdedigt haar piepkleine rol in Netflix-film ‘The Irishman’, waarin ze maar 6 woorden zegt MVO

De 'True Blood'-ster werd tijdens de reclamecampagne voor 'The Irishman' opgeworpen als één van de grote namen in de Netflix-prent, maar wie de film gezien heeft weet dat Anna Paquin eigenlijk maar een piepklein rolletje vertolkt. Sterker nog, in de vertoning die maar liefst drie en een half uur duurt, zegt ze maar zes woorden.

Pijnlijk? Absoluut niet, zo beweert Anna. De Oscarwinnende actrice vindt het helemaal niet erg dat ze maar voor zo’n korte tijd te zien is in dé Oscarsollicitatie van de bekende streamingdienst. “Het is mooi om te zien dat mensen voor je willen vechten, dat ze mij verdedigen, maar dat is niet nodig hoor”, schrijft ze op Twitter. “Ik ben namelijk héél blij met mijn rol.”

Anna speelt de dochter van hoofdrolspeler Robert De Niro in de film van Martin Scorsese. Ze speelt echter alleen de volwassen versie van het meisje, en die komt pas voor aan het einde van het verhaal. “Ik weet dat ik maar een klein rolletje heb, maar ik was gewoon al blij dat ik er deel van mocht uitmaken. En al die Oscar-buzz rond ‘The Irishman’ maakt het alleen nog spannender. Dat is dé kers op de taart. Ik heb er geen seconde spijt van gehad.”

De film is een topfavoriet voor de Oscars, en is nu al genomineerd voor de SAG Awards en de Critics’ Choice Awards. Ook in ons land is de film razend populair. In België komt ‘The Irishman’ op de zesde plaats terecht in de lijst van meest bekeken programma’s op Netflix.