Animatiefilm ‘Ce Magnifique Gâteau !’ van Gents regisseursduo genomineerd voor Annie Awards SD

03 december 2018

22u15

Bron: VAF 2 Film ‘Ce Magnifique Gâteau !’, de middellange animatiefilm van Emma de Swaef en Marc James Roels is genomineerd voor een prestigieuze Annie Award. Dit in de categorie voor Beste Onafhankelijke Animatiefilm. Deze Amerikaanse prijzen die het beste op het vlak van animatie bekronen worden op 2 februari 2019 voor de 46ste maal uitgereikt.

De Annie Awards zijn een vaste waarde in het zogenaamde Awards Season dat eindigt met de uitreiking van de Oscars. De film is ook genomineerd voor de Europese tegenhangers van de Annies, de Emile Awards die eind deze week in Rijsel worden bekendgemaakt.

‘Ce Magnifique Gâteau !’ is een middellange stop-motion animatiefilm van Emma de Swaef en Marc James Roels, het Gentse animatieduo dat internationaal doorbrak met ‘Oh Willy...’, een korte animatiefilm uit 2011 die meer dan 80 filmprijzen binnenhaalde, waaronder de Cartoon d’Or voor beste Europese korte animatiefilm. Ze werden er ook mee genomineerd voor de Césars.

Voor de opnames van hun nieuwe film brachten de Swaef en Roels liefst acht maanden door in de animatiestudio van Beast Animation. Voor de stemmencast deden ze onder andere beroep op Jan Decleir, Wim Willaert, Goua Grovogui, Gaston Motambe, Sébastien Dewaele en Angelo Tijssens.

‘Ce Magnifique Gâteau !’ is een historische animatiefilm die in vier hoofdstukken het verhaal vertelt van vijf personages in het koloniale Afrika aan het eind van de 19de eeuw: een rusteloze koning, een Pygmee in een luxehotel, een mislukte zakenman op expeditie, een verdwaalde drager en een jonge deserteur.

De film ging in mei in wereldpremière als onderdeel van de Quinzaine des Réalisateurs, een nevensectie van het Festival van Cannes. In juni werd de film bekroond met de Prix André-Martin op het Internationaal Animatiefilmfestival van Annecy en verder won de film onder andere nog de Grote Prijs voor Beste Film op het Animafest in Zagreb en de Publieksprijs op het Kortfilmfestival in het Portugese Vila do Conde. Daarnaast waren er al selecties voor het Festival van Guanajuato (Mexico), Anima Mundi (Brazilië, Competitie), Insomniafest (Rusland), Image Forum Festival (Japan), Douarnenez (Frankrijk), het Toronto International Film Festival (Canada) en het Internationaal Animatiefilmfestival van Ottawa (Canada).

Omwille van zijn lengte komt de film niet in aanmerking voor de Oscars.

‘Ce Magnifique Gâteau !’ komt later deze maand bij ons in de zalen.