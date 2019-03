Animals of Hollywood: een kijkje in de wondere wereld van de dieren die schitteren in films Melissa Van Ostaeyen

16 maart 2019

13u00 0 Film ‘Captain Marvel’ scheert momenteel hoge toppen in de bioscoop, en hoewel Brie Larson het geweldig doet als superheldin Carol Denvers, is het meest geliefde personage er zonder twijfel eentje op vier pootjes. Goose, de rosse kater, werd volgens de credits van de film ‘geleverd’ door Animals For Hollywood. Een onderzoekje waard...

Wanneer je een film maakt, kan je uiteraard niet zomaar eender welk dier aannemen voor de job. “Het is opmerkelijk moeilijk om een dier als personage te hebben, dat is iets dat ik heb geleerd tijdens het maken van deze film”, legt ‘Captain Marvel’-producer Jonathan Schwartz uit.

“Zeker een dier dat zo belangrijk is voor de plot als Goose. Hij komt vaak in beeld. En daarvoor heb je niet gewoon één kat nodig, hé. Je hebt een heel A-team van katten, die elk een specialisatie hebben.” In totaal werden er voor ‘Captain Marvel’ vier katten in dienst genomen: Gonzo, Rizzo, Archie en Reggie, zoals ze in het echt heten. “Je hebt een kat die je vast kan houden, een kat die tegen de benen komt schuren, een kat die naar je kan uithalen en dan heb je ook nog gewoon de ‘face cat’, het dier met het schattigste snoetje dat gebruikt wordt op alle posters en close-ups. In ons geval is dat Reggie. Hem noemen we de ‘heldenkat’, omdat hij de kat is die kijkers zullen herkennen als dé Goose. Hij heeft ook de meeste ervaring met filmwerk.”

Vier katten op de set, zorgt dat niet voor overlast? “Nee, Samuel L. Jackson was gék op ze”, lacht Schwartz. “Hij heeft de meeste scènes met Goose, en de chemie die je tussen hen ziet op het scherm was volledig authentiek. Het is wel zo dat scènes die je filmt met dieren veel werk vragen, ze volgen immers geen regie zoals mensen dat doen. Een shot van vijf seconden kan wel een uur duren om te filmen.”

(lees verder onder de video: een goed getrainde Goose geeft Samuel L. Jackson een pootje)

Luxe lounge

“Ze zijn getraind met geluidjes”, gaat Schwartz verder. “Een bepaald soort klikje betekent ‘rennen’, een ander betekent ‘springen’... Ze weten dankzij hun training dat ze daar een beloning voor krijgen. Het is altijd een beetje een work in progress, want het blijven kátten waarmee je werkt.”

Tussen de opnames door verblijven de beestjes in hun eigen lounge met airconditioning, waar ze ongestoord kunnen eten en slapen. Het aanwezige personeel zorgt ervoor dat ze zich voldoende amuseren, dankzij veren die bevestigd zijn aan touwtjes. Af en toe mogen er ook journalisten op bezoek komen om de dieren van naderbij te bekijken. Enkele van hen zijn dan ook opgeleid om netjes stil te blijven zitten tijdens interviews.

CV

Net als echte acteurs vind je katten met zulke vaardigheden niet zomaar op straat, maar bij een agentschap. Elk hebben ze hun eigen professionele headshot en CV, met een oplijsting van hun meest opmerkelijke prestaties. Zo komen we te weten dat Goose, gespeeld door een collectief van rode katers, ook al te zien was in de Oscarwinnende film ‘The Hateful Eight’. Hoe een beestje dat de helft van de dag slaapt aan zo’n prestigieuze klusjes komt? Daar zorgt Animals For Hollywood dan weer voor, want zij hebben zowat elk getalenteerd dier uit de States onder contract staan.

(Lees verder onder foto’s)

Animals For Hollywood is een prestigieus modellenbureau voor dieren, meer specifiek voor prestaties op bewegend beeld, zoals in films, tv-shows en reclamespotjes. Al meer dan dertig jaar houden ze zich bezig met het opleiden van honden, katten, vogels en andere dieren. Ze hebben een wereldwijde reputatie voor het leveren van goedverzorgde, talentvolle viervoeters die helemaal wegwijs zijn op de set.

Op hun website kan je als filmproducent zonder problemen het geschikte dier vinden: je kiest gewoon de diersoort, het ras, de kleur, en daarna krijg je zelfs een filmpje te zien waarin het geselecteerde katten- of hondenteam enkele stunts uitvoert.

Onder hun grote sterren bevinden zich onder andere de beroemde Whiskas- en Sheba-katten, die je zonder twijfel zal herkennen uit de spotjes die ook in België worden uitgezonden. Bovendien werkt het bedrijf samen met filmmakers over de hele wereld. Hun dieren waren naast de Verenigde Staten onder andere al actief in Canada, Tsjechië, Australië, Nieuw-Zeeland, Israël, Mexico, Zuid-Afrika, India, IJsland, de Bahama’s, Brazilië, Korea, Italië, Duitsland, Nederland én België.

(Lees verder onder video: een reclamespotje van Whiskas)

Grote titels

Het bedrijf werd gesticht door Boone Narr, een dierentrainer die een gat in de markt zag wat de filmindustrie betrof. Het bijzondere aan zijn trainers is dat ze niet alleen veel weten over dieren, maar ook over het filmproces. Daardoor verloopt het filmen van de dieren altijd vlot. Narr werkte persoonlijk op de sets van ‘Catwoman’, ‘Stuart Little’, ‘Indiana Jones: The Last Crusade’, ‘Friends With Benefits’, de series ‘True Blood’ en ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Lone Ranger’ en zelfs ‘The Green Mile’.

Ook de kinderfilm ‘Cats & Dogs’, met de pratende honden en katten, werd volledig door Animals For Hollywood voorzien van viervoetige acteurs. En herinner je je nog die film ‘Hachi’, die je ongelofelijk deed huilen? De Akita Inu die Hachi speelt is een Animals For Hollywood-hond.

Het agentschap heeft ook Belgische contacten, gezien hun Engelse Herder en zwarte Labrador te zien waren in ‘Beautiful Boy’, de laatste hit van regisseur Felix Van Groeningen.

Training

De dieren staan dus regelmatig op de set met grote acteurs, zoals Timothée Chalamet, Richard Gere, Halle Berry en Johnny Depp. Misschien ook iets om jouw trouwe viervoeter voor te laten solliciteren?

“We vinden veel dieren in het asiel of in een opvang, ze hebben dus geen ander baasje”, legt trainer Andrea Ver Meer uit. “Animals For Hollywood is eigenlijk een grote ranch, waar we dieren huisvesten en trainen. Ze krijgen heel veel liefde, anders zouden ze ook niet met ons samen willen werken. Een dier moet je namelijk vertrouwen om bepaalde stunts te doen. Ik werk persoonlijk met 25 honden, 20 katten, drie vogels en een paar knaagdieren. Het belangrijkste is dat de dieren die we oppikken vriendelijk zijn en een uitbundige persoonlijkheid hebben. Ze moeten het fijn vinden om geaaid te worden en in de buurt van mensen te zijn. Als ze graag met speelgoedjes spelen, is dat een teken dat ze makkelijker te trainen zullen zijn.”

Zo’n training duurt gemiddeld zes maanden. “Dan zijn ze klaar voor het grote scherm. Het belangrijkste dat ze moeten leren is om naar een gemarkeerd punt te lopen. Zo weten ze waar ze moeten gaan staan tijdens de opnames. Honden leren we ook om te blaffen op commando. We gebruiken een beloningstechniek, waarbij ze iets krijgen telkens ze een opdracht correct uitvoeren. Het gebeurt amper of nooit dat ze ‘geen zin’ hebben om hun job te doen wanneer ze op set staan. Wanneer de regisseur ‘actie’ roept, schieten ze in gang.”

Maar er is nog hoop voor ambitieuze baasjes. “Als je een dier genoeg liefde en aandacht geeft, en tijd steekt in de training, is zo goed als élk huisdier een potentiële filmster.”