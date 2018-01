Angstaanjagende trailer van Hereditary is uit en film wordt nu al griezeligste van het jaar genoemd Koen Van De Sype

30 januari 2018

18u26

Bron: A24 414

“Angstaanjagend”, “ijzingwekkend” en “de Exorcist van deze generatie”: critici sparen hun lof niet voor de nieuwe horrorfilm Hereditary, het debuut van schrijver en regisseur Ari Aster. Nadat hij bij zijn première op het Sundance Film Festival in de VS het publiek de stuipen op het lijf joeg, heeft producent A24 nu de officiële trailer vrijgegeven. De film – met Toni Collette in de hoofdrol – vertelt het verhaal van een gezin dat te maken krijgt met een sterfgeval in de familie. Naarmate ze dieper in hun verleden graven, beginnen de personages bang te worden van wat ze misschien geërfd kunnen hebben. Op de recensiewebsite Rotten Tomatoes kreeg de film alvast een score van 100 procent. Hij wordt deze zomer in onze bioscopen verwacht.