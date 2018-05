Angelina Jolie wordt moeder van Peter Pan in film 'Come Away' SD

Angelina Jolie (42) en David Oyelowo (42) zijn in gesprek om een getrouwd stel te spelen in de film 'Come Away', een voorloper op 'Peter Pan' en 'Alice in Wonderland'.

'Come Away' zal het live-action debuut worden voor de regisseuse van 'Brave', Brenda Chapman. De prequel gaat over Peter en Alice die als broer en zus opgroeien en hun ouders - gespeeld door Jolie en Oyelowo - moeten ondersteunen, nadat de oudere broer van het gezin overlijdt.

"Angelina en David hebben geweldige chemie en een diepe band, en zullen het publiek buiten de normale wereld laten stappen", zegt regisseuse Chapman tegen Deadline.

"Chapman is een unieke verhalenvertelster," zegt Marissa Kate Goodhill, schrijfster van het script. "Ze heeft tientallen jaren ervaring in het creëren van fantasiewerelden met complexe personages. Ze is echt een droomregisseuse voor dit project. Door haar doordachte manier van filmen en haar geweldige talent is zij de perfecte persoon om dit verhaal tot leven te brengen."

Jolie is op dit moment bezig met het vervolg op 'Maleficent', samen met tegenspeelster Elle Fanning.