Angelina Jolie kruipt opnieuw in de huid van dit personage

10u42 0 photo_news Angelina Jolie in 'Maleficent', de fantasyfilm in 3D die geïnspireerd is op Doornroosje. Film In 2014 vertolkte Angelina Jolie op briljante wijze de rol van Maleficent in de gelijknamige film. De actrice bevestigt nu dat ze terug in de heks zal kruipen in 'Maleficent 2', een productie die bij Disney op de planning staat.

"We zijn aan het werken aan een scrip waarvan ik geloof dat het voor een heel sterk vervolg zal zorgen", laat Angelina weten. In de eerste prent was Elle Fanning te zien als Aurora, ofwel de Schone Slaapster. Of ook zij haar rol opnieuw opneemt, is nog niet bekend.