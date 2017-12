An Swartenbroekx vond het logisch om naar Afrika te trekken met 'De Kampioenen': "Het moest allemaal nog groter, nog komischer en nog heroïscher zijn" MVO

Voor 'Forever', de derde film van 'F.C. De Kampioenen', zijn kosten noch moeite gespaard. Zo speelt de helft van de film zich af in Afrika. Volgens actrice en co-scenariste An Swartenbroekx, Bieke in 'F.C. De Kampioenen', lag het met het Afrika-verleden van het personage Pol bijna voor de hand om naar Afrika te trekken. Maar dat was niet de enige reden: "Als je het lef hebt om een derde film te maken, dan moet die nog beter, nog straffer, nog komischer en nog heroïscher zijn", legt Swartenbroekx uit.

één An Swartenbroekx aan het woord over de nieuwe 'F.C. De Kampioenen'-film.