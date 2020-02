An Lemmens speelt strenge politieagente in nieuwe animatiefilm 'Onward’ CD

19 februari 2020

18u09 0 Film Vanaf 4 maart kan je in de bioscoop kijken naar de nieuwe Pixar-animatiefilm ‘Onward’ over twee elfenbroers. In de Vlaamse versie van deze prent zijn weer heel wat bekende namen te horen, waaronder Ketnetwrapper Sander Gillis, Thuis-actrice Katrien De Becker en VTM-presentatrice An Lemmens.

In ‘Onward’ verleent An Lemmens haar stem aan Officer Specter, een heel strenge politieagente die een neus heeft voor gevaar en dus heel goed is in haar job. Voor de VTM-presentatrice is het niet de eerste keer dat ze te horen is in een Pixar-film. Vier jaar geleden was An de voice-over in de Vlaamse versie van ‘Finding Dory’. “Heel plezant om te doen, ik houd ontzettend veel van animatiefilms”, klonk het toen.

‘Onward’ vertelt het verhaal van de elfen en tienerbroers Ian en Barley Lightfoot (Jan Van Hecke en Sander Gillis). Zij krijgen onverwacht de kans om nog één dag door te brengen met hun overleden vader (Elias Smekens) en vertrekken op een bijzondere queeste met Barleys busje Guinevere. Net als elke andere queeste is die van hen eentje boordevol spreuken, raadselachtige kaarten, haast onmogelijke obstakels en onvoorstelbare ontdekkingen.

Maar dan merkt hun onbevreesde moeder Laurel (Katrien De Becker) dat haar zonen vermist zijn en vormt ze een team met de Manticore (Isabelle Van Hecke) - deel leeuw, deel vleermuis, deel schorpioen en een oude krijger - om hen te vinden. Gevaarlijke spreuken terzijde kan deze magische dag meer met zich meebrengen dan ze ooit hadden durven dromen.

‘Onward’ is vanaf 4 maart te zien in de bioscoop. Deze zaterdag gaat de prent al in première op het internationaal animatiefilmfestival Anima in Brussel.