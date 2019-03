An Lemmens geeft asielhond Wanda een stem in ‘Corgi’: "Het is een fel, ambetant teefje" Isabelle Deridder

29 maart 2019

00u00 0 Film 'The Voice'-presentatrice en grote dierenvriend An Lemmens (38) is vanaf woensdag te horen in de animatiefilm 'Corgi'. "Ik had al eens stemmenwerk gedaan voor 'Finding Dory', maar daar moest ik gewoon mezelf zijn. Nu kruip ik in de huid van asielhond Wanda."

'Corgi' vertelt het verhaal van de schattige puppy Rex. Die woont in Buckingham Palace en is het lievelingshondje van de Britse Queen, wat wrevel veroorzaakt bij de andere corgi's, een herdershondenras met kleine poten. Eén van hen lokt Rex naar de straten van Londen, waar hij wordt gevangen en zo in het asiel terechtkomt. Daar ontmoet hij Wanda, het personage van An Lemmens. "Ik had al eens eerder stemmenwerk gedaan voor 'Finding Dory', maar daar moest ik gewoon mezelf zijn. Dit is de eerste keer dat ik een rolletje speel. Wanda is echt een fel, ambetant teefje. Ze heeft hard moeten knokken om te overleven, dus ze komt soms over als een echte bitch, maar ze heeft ook een zachtere kant. Persoonlijk vind ik dat een mooie metafoor voor een asielhond. Dat zijn honden die in een omgeving zitten waar ze hun echte kant vaak niet kunnen laten zien. Maar als je de moeite neemt om ze te adopteren en hen een echte thuis geeft met veel liefde, dan merk je ook wat voor prachtdieren het zijn. Dat die boodschap ook echt in de film zit, was voor mij de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken. 'Corgi' toont heel duidelijk aan dat zelfs dieren met een stamboom, mits een beetje pech, in het asiel kunnen belanden. Ik hoop dat mensen hierdoor nog maar eens beseffen dat het asiel ook een optie is om een leuke hond te vinden."

Doodsbedreigingen

"Het blijft nodig om me in te zetten voor deze honden, want de asielen blijven vol zitten. En zeker in deze periode: het mooie weer komt eraan, er staan vakanties voor de deur. En plots beseffen mensen dat ze liever op vakantie willen en dat hun impulsaankoop toch meer inspanning vraagt dan ze gedacht hadden. Die dieren hebben ook recht op een gelukkig leven. Zelf heb ik alleen maar asielhonden in huis en dat is echt uit overtuiging. Er zijn zoveel superlieve dieren die op zoek zijn naar een baasje. Vaak zijn die ook goed opgevoed, in tegenstelling tot honden van broodfokkers. Die mensen willen gewoon zo snel mogelijk cashen: het maakt hen niet uit wie hun dieren koopt, als ze maar geld verdienen. Asielhouders willen de hond in de eerste plaats een goede thuis bieden. Omdat ik daar zo op hamer, blijf ik geïntimideerd worden door broodfokkers. Dat gaat ver hoor, tot doodsbedreigingen toe. Maar zolang ze geen fan zijn van mij, weet ik dat ik heel goed werk lever."

Niet alleen An is erg begaan met dierenleed, ook haar 4-jarige dochter Zappa-Rosa (uit haar afgesprongen huwelijk met kunstenaar Arne Quinze, red.) heeft dezelfde drijfveer. "Op dat vlak is ze helemaal haar mama, ja", lacht An. "Ze hoort me ook iedere dag zeggen dat we geen dieren kopen, geen dieren eten,... Dus ze weet dat heel goed. (lacht) Onlangs zaten we in de zetel toen er plots een foto van een dier in een kooi verscheen. 'Mama, dieren horen niet in kooien', zei Zappa-Rosa toen. Dan denk ik: da's een goede opvoeding. Zo moeder, zo dochter."

"Zappa-Rosa heeft de film in het Engels gezien en ze vond die toen al heel leuk. Ik ga de Vlaamse versie van 'Corgi' ook zeker eens met haar bekijken, zodat ze mij ook kan horen als Wanda. In de toekomst mogen ze me trouwens nog boeken voor stemmenwerk, en het hoeven heus niet alleen hondenrollen te zijn. Maar 't is natuurlijk wel fijn dat ik er ben kunnen inrollen met iets wat me nauw aan het hart ligt."

'Corgi' loopt vanaf woensdag in de zalen.