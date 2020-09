Amper bezoekers door strenge regels: Venetië maakt zich op voor prijzen na sober filmfestival TDS

12 september 2020

08u57

Bron: ANP 0 FILM Het Filmfestival van Venetië maakt zich op voor de prijsuitreiking van de 77e editie. Alle ogen in de filmwereld waren gericht op de Italiaanse stad, omdat het het eerste grote festival sinds de coronacrisis is dat weer plaatsvond.

Er waren vanwege de wereldwijde reisrestricties veel minder bezoekers en journalisten dan normaal het geval is. In bioscopen moesten gasten verplicht een mondkapje dragen en werd elke keer dat iemand een zaal betrad de temperatuur gemeten. In de zalen zelf moest iedereen zich houden aan een strenge stoelindeling, om te voorkomen dat mensen te dicht bij elkaar zaten.

Voor zover bekend hebben de strenge richtlijnen voorlopig hun vruchten afgeworpen; Italiaanse media meldden dat er nog geen besmettingen op het festivalterrein zijn geconstateerd. De belangrijkste prijs die juryvoorzitter Cate Blanchett zaterdag mag gaan uitreiken is de prestigieuze Gouden Leeuw.

