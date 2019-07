Amper 19 dagen in de bioscoop, maar ‘The Lion King’ bracht wereldwijd al een miljard dollar op KD

30 juli 2019

20u00

Bron: ANP 0 Film Hoewel ‘The Lion King’ welgeteld negentien dagen in de bioscopen draait, heeft de liveactionfilm nu al wereldwijd een miljard dollar opgebracht. De remake van de gelijknamige Disneyklassieker uit 1994 passeerde deze grens maandagavond, laat Disney weten aan Amerikaanse media.

Het is alweer de vierde Disneyfilm die dit jaar over een opbrengst van een miljard dollar heen gaat. Vorige week stond de teller voor ‘Aladdin’ op dit bedrag en ook ‘Avengers: Endgame’ en ‘Captain Marvel’ passeerden de mijlpaal. Naar verwachting zal Disney later dit jaar ook met krakers als ‘Frozen 2' en de nieuwe ‘Star Wars’-film de vlaggen uit kunnen hangen.