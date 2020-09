Amerikaanse senatoren vragen Netflix om verfilming Chinese boekenreeks te staken SDE

25 september 2020

08u10

Bron: ANP 0 Film Vijf Amerikaanse senatoren hebben Netflix gevraagd om de verfilming van een Chinese sciencefictionboekenreeks te staken. Volgens de politici heeft de schrijver van de boeken zich in het verleden positief uitgelaten over de behandeling van de Oeigoerse bevolking door de Chinese regering.

Netflix maakte deze maand bekend dat de trilogie van de Chinese auteur Liu Cixin verfilmd zal worden. De productie komt onder leiding te staan van D.B. Weiss en David Benioff, die eerder ‘Game of Thrones’ bedachten.

De vijf senatoren wijzen Netflix nu in een brief op uitspraken die Liu vorig jaar in The New Yorker deed over het Chinese beleid inzake Oeigoeren (een Turks volk uit de Chinese autonome regio Xinjiang) en andere moslimminderheden in de regio Xinjiang. In dat gebied worden Oeigoeren stelselmatig onderdrukt en zijn er er grootschalige interneringskampen waar gevangenen dwangarbeid verrichten. De Chinese autoriteiten beweren dat het heropvoedingssysteem, zoals zij naar de kampen verwijzen, momenteel wordt afgebouwd. "De regering helpt in ieder geval hun economie en probeert ze uit de armoede te halen", zei Liu in het interview over de Chinese aanpak. "Als je het land wat losser zou laten, zouden de gevolgen verschrikkelijk zijn.”

‘Mulan’

In hun brief aan Netflix stellen de Republikeinen - onder aanvoering van senator Marsha Blackburn - dat het verwerken van Liu's boekenreeks tot een serie neerkomt op het "normaliseren van de misdaden van de Chinese overheid". Ze vragen de streamingservice dan ook om de plannen te heroverwegen. Netflix heeft nog niet gereageerd op de oproep.

Afgelopen maand kreeg Disney al veel kritiek omdat het entertainmentbedrijf een deel van de film ‘Mulan’ in Xinjiang heeft opgenomen. In de aftiteling van de film worden acht overheidsinstellingen in Xinjiang bedankt. Daarbij zit ook het openbare veiligheidsbureau in de stad Turpan. China heeft daar een aantal van de interneringskampen gebouwd.

