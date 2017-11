Amerikaanse acteur Rance Howard, vader van regisseur Ron Howard, overleden AJA

19u11

Bron: Belga, ANP 0 wikimedia Film De Amerikaanse acteur Rance Howard is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon, regisseur Ron Howard, via Twitter bekendgemaakt.

Howard speelde in zijn lange carrière in tientallen films, waarvan er vijftien door zijn zoon Ron geregisseerd werden. Zo is hij te zien in 'A Beautiful Mind', die in 2002 de Oscar voor de beste film won. Daarnaast speelde hij in onder meer 'Apollo 13', 'Cinderella Man', 'Splash', 'Parenthood', en in series als 'Bones' en 'Happy Days'.

Zijn zoon en regisseur, van onder andere 'The Da Vinci Code', 'The Grinch' en 'Apollo 13', maakte het nieuws bekend op Twitter. "Clint en ik mogen ons gelukkig prijzen dat we de kinderen van Rance Howard zijn. Vandaag overleed hij op 89-jarige leeftijd. Een van zijn grootste kwaliteiten was zijn vermogen om een balans te vinden tussen ambitie en persoonlijke integriteit", aldus Ron Howard zaterdag op Twitter. "Hij was een boerenjongen die geboren werd tijdens de depressie van de jaren dertig, wiens passie voor acteren onze familiegeschiedenis grondig hertekend heeft."

Clint & I have been blessed to be Rance Howard’s sons. Today he passed at 89. He stood especially tall 4 his ability to balance ambition w/great personal integrity. A depression-era farm boy, his passion for acting changed the course of our family history. We love & miss U Dad. Ron Howard(@ RealRonHoward) link

Tot de familieclan behoren verder de vrouw van Ron, actrice Cheryl Howard en zijn kleindochters Bryce Dallas Howard ('Jurassic World', Twilight) en Paige Howard ('Adventureland').

I love you forever Granddad. ❤️ https://t.co/00X3Kss5ve Paige Howard(@ PaigeHoward) link

My grandfather, the patriarch of our family’s favorite poem, he could recite it from heart. I think I’ll do the same now. pic.twitter.com/48oxLsKXte Bryce Dallas Howard(@ BryceDHoward) link