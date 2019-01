Amerikaans koppel sleept zender voor de rechter omdat ze 'lelijk' worden genoemd in kerstfilm TDS

11 januari 2019

10u09

Bron: The Guardian 0 Film Een Amerikaans koppel sleept televisienetwerk Lifetime - in de States vooral populair voor de eigen geproduceerde zeemzoete films - voor de rechter. De reden is opvallend: het koppel werd “lelijk” genoemd in kerstfilm ‘Christmas Harmony’, die eind vorig jaar in première ging.

De Amerikaanse Setiam en Katherine Allah hadden tijdens de feestperiode een creatief idee: om hun wensen over te brengen verstuurden ze meer dan vijftig portretten naar hun familie en vrienden. Ze hadden echter nooit kunnen vermoeden dat een van hun kaartjes ook op de set van ‘Christmas Harmony’ zou belanden. Maar op nog raadselachtige manier is dat toch gebeurd, en gingen de makers ook aan de slag met het prentje.

In een van de scènes zien we hoofdrolspeelster Harmony het portret aan de muur hangen. Haar partner in de film protesteert, en vraagt meteen om de foto weer van de muur te halen. “Ze zijn lelijk”, geeft hij daarbij aan.

Herkend door omgeving

Nadat de film op televisie werd uitgezonden, kreeg de familie Allah naar eigen zeggen meteen telefoontjes van hun omgeving om te duidelijk te maken dat ze hen herkend hadden in beeld. De gevolgen waren zo groot, dat het koppel beslist heeft om een rechtszaak aan te spannen tegen het televisienetwerk.

Ze pleiten dat hun foto door het netwerk zonder hun toestemming werd gebruikt. Bovendien vinden ze het platvloers en goedkoop, dat zij beledigd moesten worden voor een grappig moment in de kerstfilm.