Amerikaans filmdebuut Felix van Groeningen komt er in oktober SD

20 februari 2018

12u18

Bron: De Standaard 0 Film Felix van Groeningen (40), regisseur van 'The Broken Circle Breakdown', is goed op weg om naam te maken in de VS. Met 'Beautiful Boy' trekt hij op 12 oktober naar de Amerikaanse filmzalen.

De opnames voor 'Beautiful Boy' gingen in maart 2017 van start. Dinsdag kondigde productiehuis Amazon de releasedatum aan: de film komt op 12 oktober in de Amerikaanse zalen. 'Beautiful Boy' is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een vader die zijn drugsverslaafde zoon helpt.



Hij strikte Oscargenomineerde acteurs voor de hoofdrollen: Steve Carrell ('Foxcatcher') en Timothée Chalamet ('Call Me By Your Name'). Zij spelen een vader en zoon die proberen om te gaan met de lange drugsverslaving van die laatste. Ook Maura Tierney, Amy Ryan en Timothy Hutton hebben een rol. Een Belgische ­releasedatum is er nog niet, weet De Standaard.