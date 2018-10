Alle winnaars van een Gouden Kalf 2018 MVO

06 oktober 2018

09u21 0 Film In Utrecht zijn vrijdagavond de Gouden Kalveren 2018 uitgereikt, de Nederlandse filmprijzen. De meeste beeldjes (vijf, waaronder die van beste film) gingen naar de film 'Bankier van het Verzet'. 'In Blue' won in drie categorieën, onder meer voor beste regie en scenario.

'Bankier van het Verzet' vertelt over de broers Van Hall (Barry Atsma en Jacob Dewig) die in de Tweede Wereldoorlog het Nederlandse verzet financierden. De film trok in de Nederlandse bioscopen ruim 400.000 bezoekers.

Filmmaker Wouter van Luijn, die in juli door geweld om het leven kwam tijdens een vakantie op Mallorca, heeft postuum een Gouden Kalf gewonnen. Hij kreeg zijn onderscheiding voor zijn montagewerk in het drama 'WIJ'.

De complete lijst met winnaars:

Beste Korte Documentaire

The Atomic Soldiers - Morgan Knibbe

Beste Korte Film

L'été et tout le reste - Sven Bresser

Beste Acteur Televisiedrama

Kees Hulst - Het geheime dagboek van Hendrik Groen

Beste Actrice Televisiedrama

Ilse Warringa - De Luizenmoeder

Beste Televisiedrama

Het geheime dagboek van Hendrik Groen - Tim Oliehoek

Beste Interactive

#Dearcatcallers - Noa Jansma

Beste Sound Design

Jan Schermer - Beyond Words

Beste Muziek

Harry de Wit - Cobain

Beste Camera

Lennert Hillege - Beyond Words

Beste Montage

Wouter van Luijn (postuum) - WIJ

Beste Lange Documentaire

Liefde is aardappelen - Aliona van der Horst

Beste Production Design

Harry Ammerlaan - Bankier van het Verzet

Beste Mannelijke Bijrol

Wim Opbrouck - Cobain

Beste Vrouwelijke Bijrol

Fockeline Ouwerkerk - Bankier van het Verzet

Beste Acteur

Jacob Derwig - Bankier van het Verzet

Beste Actrice

Maria Kraakman - In Blue

Beste Scenario

Jaap van Heusden, Jan Willem den Bok - In Blue

Beste Regie

Jaap van Heusden - In Blue

Beste Film

Bankier van het Verzet - Alain de Levita, Sytze van der Laan, Sabine Brian voor NL Film en TV

Winnaar Gouden Kalf van het Publiek

Het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek ging naar de film Bankier van het Verzet. Producent NL Film en TV heeft daarmee ook een geldprijs van €30.000 ontvangen, te besteden aan een nieuwe Nederlandse filmproductie.

Winnaar Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Monique van de Ven kreeg namens het bestuur van het Nederlands Film Festival op de Openingsavond van het festival het Gouden Kalf voor de Filmcultuur.