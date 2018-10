Alexander Skarsgård krijgt rol in ‘Godzilla vs. Kong’ KD

25 oktober 2018

22u42

Bron: Deadline 0 Film Alexander Skarsgård (42) is toegevoegd aan de cast van ‘Godzilla vs. Kong’. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Deadline.

De acteur vervoegt zo Julian Dennison, Brian Tyree Henry en Demian Bichir die eerder al aan de prent werden toegevoegd. De opvolger van ‘Godzilla: King Of The Monsters’ wordt de derde film in de populaire reeks. De film wordt geregisseerd door Adam Wingard. De release staat gepland voor mei 2020. In 2019 gaat het tweede deel ‘King Of The Monsters’ in première.

Alexander Skarsgård is vooral bekend door zijn rol in de hitserie ‘Big Little Lies’. Voor zijn vertolking van Perry Wright won hij een SAG Award voor beste acteur in een miniserie.