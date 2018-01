Al meer dan 100.000 bezoekers voor eerste K3-film 'Love Cruise' TDS

17u35

Bron: STUDIO 100 1 ANP Film Hanne, Klaasje en Marthe blijven stunten. Na drie speelweken heeft hun eerste langspeelfilm 'Love Cruise' de kaap van de 100.000 bezoekers bereikt. "We zijn bijzonder trots dat zoveel mensen al naar onze film zijn komen kijken", glunderen de meiden.

"Een film maken met zoveel fantastische acteurs is een geweldige en leerzame ervaring. We hebben ons heel erg geamuseerd op de set! Het is dan ook een mooie beloning als zoveel mensen dit waarderen en naar de film komen kijken", laten Hanne, Marthe en Klaasje weten.

De drie nieuwe 'actrices' zijn in goed gezelschap van in de film: ook Jacques Vermeire en Winston Post, die net als in de tv-serie de rol van Marcel en Bas vertolken, kregen een rol. Andere gastrollen zijn weggelegd voor de acteurs Sven De Ridder, die de rol van parel-elf Elvin op zich neemt, en Maartje Van Neygen, die de rol van elfje Ayla invult. Ashley Ntangu kruipt in K3 Love Cruise in de rol van Jasmijn, een oude schoolvriendin van Klaasje. De Nederlandse Nicolette van Dam kruipt in de huid van cruisedirecteur Visschers en Tim Douwsma speelt Alex, vroegere buurjongen van Hanne.