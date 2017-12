Al bekomen van eerste Netflix-kerstfilm? Daar is de volgende al... TDS

Bron: Netflix 0 NETFLIX Film Een paar weken geleden lanceerde Netflix 'A Christmas Prince', hun eerste eigen échte kerstfilm met een flinke portie romantiek . De film sloeg meteen aan, en werd intussen zelfs door 53 mensen niet minder dan 18 keer na mekaar bekeken. De fans zetten zich evenwel maar beter schrap: de eerste prent is nog niet goed en wel verteerd, of daar is de volgende al.

Haal die kop thee, het tv-dekentje, en de doos met zakdoeken al maar opnieuw boven: want na het grandiose succes van 'A Christmas Prince' schotelt Netflix ons sinds vandaag al hun volgende kerstfilm voor: 'Christmas Inheritance'.

En het moet nu al gezegd: op vlak van het gehalte zeemzoete scenes lijkt 'Christmas Inheritance' zijn voorganger nu al te overtreffen. Romantiek, de nodige portie drama, en vooral: knappe mannen. Het zijn allemaal ingrediënten die van de nieuwkomer op Netflix de ideale Kerstcocktail maken.

De film vertelt het verhaal van Ellen Langford. Op een dag overlijdt haar steenrijke vader, die eigenaar was van een cadeaubedrijf. Voordat Ellen de nalatenschap in handen krijgt, moet ze een speciale kerstkaart afgeven bij zijn voormalige zakenpartner. Ze besluit daar heen te gaan, maar ze strandt echter vanwege een sneeuwstorm in een lokale kroeg. Daar leert ze meer over romantiek en de echte betekenis van kerst. De hoofdrollen worden vertolkt door Eliza Taylor, Jake Lacy en Andie MacDowell.

