Aftermovie première 'Patser' is "next level sh*t" TDS

23 januari 2018

16u30

Bron: KFD 2

Gisteren ging in Kinepolis Antwerpen de derde film van Adil & Bilal in première. "Patser is écht next kevel sh*t!", klonk het. Geniet hier nog eens van de officiële aftermovie van het evenement!