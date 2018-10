Aftellen naar Halloween: 10 spookachtige films voor mensen die niét van horror houden MVO

30 oktober 2018

06u00 0 Film Morgen is het Halloween, maar niet iederéén zit te wachten op al die horror en griezels. Gelukkig zijn er ook toffe, spookachtige of magische films voor mensen die helemaal niet van bloed en demonen houden!

1. Coraline

Deze mysterieuze films, geregisseerd door Henry Selick en geschreven door auteur Neil Gaiman, is zowel prachtig in beeld gebracht als luguber verteld. Coraline verhuist naar een nieuwe stad, waar ze niemand kent. Haar ouders werken te veel en negeren haar compleet. Als ze door een gat in de muur kruipt, ontdekt ze echter een heel andere wereld, waarin haar ouders haar overladen met aandacht en cadeautjes. Er is maar één groot verschil: iedereen in deze wereld heeft geen ogen, maar knopen...

2. The Nightmare Before Christmas

Een Disney-klassieker van Tim Burton die maar liefst twee keer per jaar kan worden bovengehaald. In Halloween Town is het élke dag Halloween. Tot Jack Skellington, koning van de griezels, ontdekt dat er ook nog andere feestdagen bestaan. Hij raakt geobsedeerd door kerstmis, en wil het feest volledig overnemen. Maar alle gevolgen van doen...

3. Hotel Transylvania 1, 2 én 3

Een vrolijke filmreeks over graaf Dracula en zijn dochter, Mavis. Wanneer die laatste verliefd wordt op een mens, komt heel hun wereld op zijn kop te staan. De eerste twee films in de reeks zijn momenteelt te bekijken op Netflix, terwijl de 3de , ‘Summer Vacation’ speelt in de bioscoop. Leuk weetje: zangeres Selena Gomez vertolkt de rol van Mavis.

4. Hocus Pocus

De Disney-prent uit de jaren ‘90 mag bij ons dan niet zo bekend zijn, in de States is het dé Halloween-film bij uitstek. Met Sarah Jessica Parker (‘Sex And The City’) en Bette Midler in de hoofdrol kan er natuurlijk ook niet veel verkeerd gaan. Drie kwaadaardige heksen zaten jarenlang gevangen vanwege een vloek. Wanneer enkele kinderen hen per ongeluk terug loslaten op de wereld, moeten ze zo snel mogelijk gestopt worden!

5. Shaun Of The Dead

Akkoord, er komen zombies en wapens aan te pas, maar dit is géén klassieke horrorfilm. ‘Shaun Of The Dead’ verhaalt over een doodgewone kerel en zijn kompanen die plots in een zombie-apocalyps wakker worden, en zich zo goed mogelijk behelpen.

6. Coco

Deze hartverwarmende Disneyfilm uit 2017 zet de Mexicaanse cultuur rond de Dag Van De Doden in de verf. Met prachtige kleuren en leuke liedjes is dit een film waar heel de familie van kan meegenieten.

7. Ghostbusters

Of je nu naar de klassieke versie u!it ‘84 of de remake uit 2016 kijkt, ‘Ghostbusters’ blijft de perfecte film met een spookachtig thema, zonder overbodige griezelfactor. In plaats daarvan krijgen we een grondige dosis humor. Who you gonna call?

8. Twilight

Wie zich wil verdiepen in de wereld van vampiers en weerwolven, maar niet het bloederige soort, kan zich storten op de ‘Twilight’-reeks. Geen horror, maar een romance.

9. The Addams Family

Deze knotsgekke familie mag dan wel eng zijn, ze zijn ook vooral grappig. De avonturen van The Adams Family gaan al jaren mee, en Halloween is het perfecte moment om ze nog eens van onder het stof te halen.

10. Edward Scissorhands

Johnny Depp schittert hier in één van zijn meer iconische rollen, in een film onder regie van Tim Burton. Edward is een zachtaardige man met een vervelend probleem: zijn handen bestaan uit scharen. Wanneer hij zijn grote liefde vindt, is hij bang om haar pijn te doen.