Aftellen naar de Oscars - deel 3: deze acteurs wonnen zowel een Oscar als een Razzie TK

22 februari 2019

13u00 0 Film Zondagnacht worden de Oscars voor de 91e keer uitgereikt in Los Angeles; het belangrijkste filmevenement van het jaar. Daarbij zullen enkele sterren met een Academy Award gelauwerd worden voor hun prestaties het afgelopen jaar. Al zijn die beeldjes ook heel relatief, want voor hetzelfde geld krijgen ze volgend jaar een Razzie - een prijs voor de slechtste film- en acteerprestaties van het jaar. Dat gebeurde in het verleden immers al meermaals: deze 9 acteurs hebben zowel een Oscar als een Razzie op hun palmares staan.

1. Laurence Olivier

Olivier wordt vaak bij de beste acteurs van de 20ste eeuw gerekend. Hij was gespecialiseerd in Shakespeare en speelde mee in verfilmingen van ‘Othello’, ‘Henry V’, ‘Romeo and Juliet’ en ‘Richard III’. Voor zijn rol in Hamlet (1948) kreeg hij ook een Oscar voor ‘beste acteur’. In 1981 viel de remake van ‘The Jazz Singer’, met Neil Diamond in de hoofdrol, in minder goede aarde: hij kreeg een Razzie voor ‘slechtste mannelijke bijrol’.

2. Roberto Benigni

Het moment waarop Roberto Benigni de Oscar voor ‘beste acteur’ won voor zijn rol in ‘La Vita é Bella’, is intussen niet minder dan legendarisch. De Italiaanse acteur was zo blij met zijn beeldje dat hij over de stoelen van de aanwezigen klauterde richting podium. Zijn triomf uit 1998 staat echter in sterk contrast met zijn Razzie voor ‘slechtste acteur’ in ‘Pinocchio’ in 2003.

3. Liza Minnelli

In 1973 kaapte Liza de Oscar voor ‘beste actrice’ weg voor haar rol in ‘Cabaret’. Eind jaren ‘80 liep haar filmcarrière een stuk minder vlot: ze won maar liefst twee Razzies na elkaar: eentje voor ‘Rent-a-Cop’ in 1988 en een jaar later ook voor ‘Arthur 2: On The Rocks’.

4. Kevin Costner

De Oscar voor ‘beste acteur’ wist Kevin Costner nooit in de wacht te slepen, maar in 1991 werd hij wel beloond voor zijn regie van ‘Dancing With Wolves’. Er staan echter ook drie Razzies op zijn palmares: voor ‘The Postman’ (1997), voor ‘Wyatt Earp’ (1994) en ‘Robin Hood: Prince of Thieves’ (1994).

5. Sandra Bullock

Voorlopig is actrice Sandra Bullock de enige die een Oscar én een Razzie won in hetzelfde jaar - begin 2010. Ze zal ook de geschiedenis ingaan als de persoon die haar Raspberry Award-nominatie (zoals ze echt heten) het sportiefst opnam. Bullock beloofde om haar framboos persoonlijk te komen ophalen als ze zou winnen voor ‘All About Steve’, en loste die belofte ook in. Ze bracht zelfs een dvd mee voor iedereen in het publiek. De nederlaag bleef ook weinig mensen bij, want minder dan 24 uur later nam ze de Oscar voor ‘beste actrice’ in ontvangst voor ‘The Blind Side’.

6. Faye Dunaway

Dunaway, een grote naam in de jaren 70, mocht een Oscar mee naar huis nemen in 1976 voor de film ‘Network’, een satirische prent over een fictief televisiestation met slechte cijfers. Ze verzamelde later ook twee Razzies voor ‘slechtste actrice’: een keer voor ‘Mommie Dearest’ in 1982 en voor ‘The Temp’ in 1994.

7. Al Pacino

Zelfs grote, gevierde acteurs als Al Pacino slaan de bal wel eens mis. Na zijn triomf in 1993, toen hij de Oscar voor ‘beste acteur’ won voor ‘Scent Of A Woman’, liep het in 2012 minder goed. Hij kaapte de Razzie voor ‘slechtste mannelijke bijrol’ weg voor zijn rol in ‘Jack and Jill’.

8. Marlon Brando

Met zijn twee Oscars wordt Marlon Brando als een van de beste acteurs ooit gezien. Hij won twee keer het beeldje voor ‘beste acteur’: een keer voor ‘On The Waterfront’ in 1955 en voor ‘The Godfather’ in 1973. Met een van zijn laatste films haalde hij echter een Razzie binnen. Voor ‘The Island of Dr. Moreau’ won hij in 1997 ‘slechtste mannelijke bijrol’. Hij was toen ook genomineerd in de categorie ‘slechtste koppel’.

9. Halle Berry

Na haar gevierde prestatie in ‘Monster’s Ball’ - ze kreeg de Oscar voor ‘beste actrice’ in 2002 - kreeg de carrière van Halle Berry een dipje. Ze werd volkomen afgekraakt voor haar vertolking in ‘Catwoman’ en won dan ook een Razzie in 2005. Ze nam het echter goed op en kwam het beeldje zelf ophalen. “Mijn mama heeft me geleerd dat je geen goede winnaar kan zijn als je geen goede verliezer bent”, verklaarde ze haar aanwezigheid.

10. Eddie Redmayne

Redmayne werd in 2015 in één klap beroemd toen hij de Oscar voor ‘beste acteur' in ontvangst mocht nemen voor zijn rol in ‘The Theory Of Everything’- hij speelde daarin de rol van Stephen Hawking. Een jaar later werd hij al opnieuw genomineerd voor ‘The Danish Girl’. Een mens zou bijna vergeten dat hij tussen die twee toppers ook nog een zeer bedenkelijke keuze maakte toen hij tekende voor ‘Jupiter Ascending’. “Ik maakte toen de gewaagde keuze om met een hese stem te spreken in de film”, vertelde hij daar achteraf over. “Ik dacht dat het werkte, maar achteraf gezien was het er misschien een beetje over.”