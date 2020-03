Afgerukte ledematen, stikkende Bond-girls en liegende acteurs: drama achter de schermen van ‘James Bond’ SDE

Bron: NYP 1 Film Al 58 jaar lang kan het publiek genieten van de exploten van de Britse superspion James Bond. De films zitten tjokvol actie en drama, maar ook achter de schermen speelt er zich heel wat af. Geen wonder dat de nieuwste Bond-film, ‘No Time To Die’, vervloekt genoemd wordt. En het is niet de enige film waar enkele dingen serieus misliepen.

Vervloekte film

Opsommen wat er allemaal misgelopen is met ‘No Time To Die’, de 25ste James Bond-film, duurt wel even. Nog voor de opnames van start gingen, verliet regisseur Danny Boyle het project, vanwege ‘creatieve meningsverschillen’. Hij werd vervangen door Cary Fukunaga, waarna het filmen dan toch kon beginnen. Dat betekende echter niet dat het scenario klaar was, en dus werd Phoebe Waller-Bridge ingehuurd om wat te schaven aan het script. Helaas brak hoofdrolspeler Daniel Craig zijn enkel, waardoor de productie vertraging opliep. Actrice Grace Jones, die al eens te zien was in ‘A View To a Kill’, gaf haar ontslag omdat haar rol te klein was, en een hevige explosie op de set verwondde een medewerker. Daarnaast zorgt het coronavirus er nu voor dat de geplande première uitgesteld wordt naar november.

Onderhandelen

Sean Connery speelde maar liefst zeven keer de hoofdrol in een James Bond-film. Beginnen deed hij bescheiden, met een loon van 13.000 dollar (zo’n 11.575 euro), plus een deel van de opbrengst. Maar tijdens de opnames van ‘Goldfinger’ in 1964 liep hij een zware blessure op aan zijn rug tijdens een gevecht met slechterik Oddjob. Connery liet het niet aan zijn hart komen en gebruikte zijn blessure om een betere deal uit de brand te slepen. In het vervolg zou hij maar liefst 5 procent van de nettowinst van zijn toekomstige films binnenrijven. Voor ‘Diamonds Are Forever’ betekende dat een som van maar liefst 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro).

Helikopterleed

Een van dé sterren uit ‘You Only Live Twice’ was het schattige kleine helikoptertje, Little Nellie. Helaas zorgde dat vaartuig voor een afgrijselijke blessure. Tijdens een opname in de lucht leunde cameraman John Jordan iets te ver uit de helikopter waarna zijn voet geraakt werd door een van de wieken. Zijn voet werd er bijna afgesneden, maar de dokters slaagden erin om de ledemaat er opnieuw aan te zetten. Uiteindelijk koos de cameraman wel zélf voor amputatie, want “het voelde niet juist.” Tijdens de volgende film, ‘On Her Majesty’s Secret Service’, was Jordan alweer aan de slag, zij het met een prothese.

Leugens

In 1969 was het de beurt aan de Australische acteur George Lazenby om de iconische rol te vertolken. Het 28-jarige model had geen enkele acteerervaring, maar dat hield hem niet tegen om auditie te doen. Hij bezocht de kleermaker van Sean Connery om een gelijkaardig kostuum te laten maken en overhandigde producenten Albert ‘Cubby’ Broccoli en Harry Saltzman simpelweg een vals cv. En kijk: Lazenby kreeg de rol. Maar het model was wel eerlijk tegen regisseur Peter Hunt. “Ik had een meeting met hem en vertelde dat ik de waarheid niet verteld had", zegt Lazenby. En de regisseur antwoordde: “Je zegt dat je niet kan acteren? Je hebt twee van de meest meedogenloze mannen die ik ken voor de gek gehouden. Blijf bij je verhaal, en ik maak van jou de volgende James Bond.”

Stikkende Bond-girl

Wie James Bond zegt, zegt Bond-girls. Een van die iconische vrouwen, was Halle Berry uit ‘Die Another Day’. Helaas werd die rol haar bijna fataal, vertelde ‘haar’ Bond, Pierce Brosnan. Tijdens een seksscène, stikte Halle bijna in een vijg. “Plotseling kwam er geen geluid meer uit", zegt hij. “Ze begon met haar armen te wuiven en ik sloeg haar op de rug. Ik stond op het punt om mijn armen om haar heen te slaan en het Heimlich-manoeuvre te doen, maar we waren allebei nogal naakt ... Ik was niet echt in de positie om die greep bij Halle te doen.” Gelukkig kon Halle het stukje vijg gewoon ophoesten.