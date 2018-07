Advocaten Weinstein over schadeclaim Ashley Judd: "Te veel tijd verstreken voor compensatie" SD

18 juli 2018

21u59

Bron: ANP 0 Film Advocaten van Harvey Weinstein (66) proberen een federale rechtbank in Los Angeles ervan te overtuigen de zaak van actrice Ashley Judd (50) te laten vallen. De advocaten van de Hollywoodproducent beargumenteren dat er te veel tijd is verstreken om een wettelijke claim in te dienen om compensatie te eisen voor de schade die haar carrière heeft opgelopen.

Eind april diende Ashley Judd haar aanklacht in. De actrice, die als een van de eerste vrouwen de openbaarheid zocht met de beschuldiging van seksuele intimidatie door de Hollywoodproducent, claimt dat haar loopbaan schade heeft opgelopen door Weinstein. Ze beweert dat ze een rol in de filmreeks Lord of the Rings is misgelopen omdat Weinstein haar op een zwarte lijst had gezet uit wraak omdat ze had geweigerd in te gaan op diens seksuele avances in een hotelkamer.

De advocaten van Weinstein voeren bij de rechtbank van Los Angeles aan dat Judd te lang heeft gewacht om haar civiele zaak aan te spannen en stellen voor de zaak te sluiten, meldt Deadline. De advocaten van Weinstein houden ook vol dat Judd nooit aan regisseur Peter Jackson heeft gevraagd waarom ze geen rol kreeg in zijn fantasytrilogie. Dat ze te lang heeft gewacht met haar aanklacht is te wijten aan haarzelf, stellen ze.

Judd was een van de eerste vrouwen die sinds oktober 2017 Weinstein, openlijk van seksueel wangedrag hebben beschuldigd. Kort daarna ontstond daarna op sociale media de #MeToo beweging tegen seksuele intimidatie en mishandeling. De advocaat van Judd noemt de argumentatie van Weinstein onzinnig. "De argumenten van Weinstein om aan de gevolgen van zijn verachtelijke wangedrag te ontsnappen zijn ongefundeerd", reageert advocaat Ted Boutrous bij Deadline. "We kijken ernaar uit te bewijzen dat Weinstein de carrière van mevrouw Judd heeft beschadigd omdat zij zich verzette tegen zijn seksuele avances", zegt Boutrous.